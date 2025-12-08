كأس العرب قطر 2025: المنتخبان السوداني والبحريني يتطلعان للفوز في ختام مباريات المجموعة الرابعة

يسعى المنتخبان السوداني والبحريني لتحقيق نتيجة إيجابية في بطولة كأس العرب قطر 2025 عندما يتواجهان غدًا الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من البطولة على ملعب المدينة التعليمية.



ويدخل المنتخب السوداني المباراة بفرصة التأهّل في حال الفوز بنتيجة كبيرة مع خسارة المنتخب الجزائري أمام نظيره العراقي في مباراة تُقام في التوقيت نفسه. ويملك المنتخب السوداني نقطة واحدة حصل عليها بالتعادل مع الجزائر دون أهداف، قبل أن يتلقى الخسارة من نظيره العراقي بهدفين دون رد.



وتمثل المباراة فرصة للمنتخب السوداني للفوز وإرضاء جماهيره الغفيرة التي ساندته منذ مرحلة التصفيات التمهيدية، كما أنها تشكل فرصة للاعبين لتسجيل أول أهدافهم في البطولة، إذ لم ينجح المنتخب في التسجيل خلال المباراتين الماضيتين.وفي المقابل، يدخل المنتخب البحريني المباراة بهدف واحد وهو الفوز وتدارك الصورة المتواضعة التي ظهر بها في المباراتين السابقتين أمام العراق والجزائر، حيث خسرهما تباعًا بنتيجة (2-1) و(5-1). ويدرك لاعبوه أن لا أمل في التأهّل للدور ربع النهائي بعد الخروج رسميًا من المنافسة.وعلى الرغم من النتائج، فإن المنتخبين يضمان في صفوفهما لاعبين ذوي إمكانيات فنية جيدة، ما يجعل اللقاء مرشحًا لأن يكون تنافسيًا وقويًا بين أسلوبين مختلفين.ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب الجزائري بـ4 نقاط، وسيلتقيان غدًا في التوقيت ذاته الذي تُقام فيه مباراة السودان والبحرين.