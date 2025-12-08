تونس تحتضن قمة الاستثمار والابتكار يومي 28 و29 جانفي المقبل

تستضيف تونس، يومي 28 و29 جانفي 2026، فعاليات قمة الاستثمار والابتكار (سمارت إنفست) بقصر المؤتمرات بالعاصمة.



وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة نخبة من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الناشئة من تونس والخارج.



وتعد هذه القمة إحدى أبرز التظاهرات الموجهة للاستثمار والابتكار إذ تهدف إلى تعزيز الربط بين المستثمرين وصناع القرار ورواد الأعمال وتوفير فضاء للتبادل حول فرص الأعمال إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات مخصصة لعرض الابتكارات وقصص النجاح في السوق التونسية.ويحظى الحدث هذا العام بدعم الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي التي تعمل على إبراز الإمكانات الاستثمارية التي توفرها تونس وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي تشهد تطورا متسارعا.ووفقا للّجنة المنظمة، ستتضمّن القمة سلسلة من الندوات الحوارية وورشات العمل، بمشاركة خبراء دوليين سيقدمون رؤى حول توجهات الاستثمار العالمي والتحولات الاقتصادية ودور الابتكار في تعزيز تنافسية المؤسسات الناشئة.وتعد القمة منصة مميزة لبحث الشراكات الاستراتيجية والتعريف بالمبادرات الجديدة، واستكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي ودفع بيئة ريادة الأعمال في تونس.