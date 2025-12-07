Babnet   Latest update 23:05 Tunis

سامي الطرابلسي: المنتخب التونسي ظهر اليوم بمستواه الحقيقي

Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 22:22
      
 أكد سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي عقب الفوز على نظيره القطري بثلاثية نظيفة اليوم الاحد في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن كاس العرب أن اللاعبين قدموا مستوى مميزا خلال المواجهة بعدما فرضوا أفضلية واضحة على المنتخب القطري، من خلال التركيز واستغلال فرص التسجيل، ليحققوا فوزا كبيرا لكنه لم يكن كافيا للعبور إلى الدور ربع النهائي.

   وأشار الطرابلسي إلى أن المنتخب التونسي ظهر بمستواه الحقيقي في مباراة اليوم، في ظل الجاهزية البدنية بعد البداية غير الجيدة في مباراة سوريا بالجولة الأولى التي خسرها بهدف.

   وأضاف المدرب" في مباراة فلسطين الماضية كان ينقصنا التركيز في استغلال بعض الفرص، وعملنا على تصحيح الأخطاء لنظهر بشكل مختلف في مواجهة المنتخب القطري ونخرج بالانتصار.

    بدوره، أبدى محمد علي بن رمضان خيبة أمله بعد وداع البطولة من دور المجموعات رغم تحقيق الفوز في مواجهة المنتخب القطري.

     وقال اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بين قطر وتونس، إنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التونسية، حيث تحقق الانتصار دون التمكن من بلوغ الدور ربع النهائي.
وتحسر الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري من جهته على وداع كأس العرب قطر ، عقب الخسارة أمام منتخب تونس بنتيجة (صفر - 3). 
   وغادر المنتخب القطري ونظيره التونسي البطولة على وقع هذه النتيجة بعدما تعادل منتخبا فلسطين وسوريا بدون أهداف في المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة ليتأهلا معا للدور ربع النهائي.
   وقال المدرب في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب القطري لم يظهر بالمستوى المطلوب في اللقاء، وارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء، إضافة إلى إهدار بعض الفرص.
  وأضاف المدرب أن المنتخب القطري قدم أسوا مباراة له في كأس العرب على صعيد جميع خطوط اللعب، وسيعمل الجهاز الفني لدراسة مواطن الخلل من أجل العمل على معالجة الأخطاء في المرحلة القادمة التي تسبق المشاركة في كأس العالم 2026.
   وأوضح المدرب أن المنتخب القطري افتقد لبعض اللاعبين الأساسيين في كأس العرب، لكن البطولة كانت فرصة لظهور لاعبين جدد اكتسبوا خبرة من المشاركة في مباريات قوية.  


