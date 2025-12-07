فتح باب الترشح لمنح مرحلة الماجستير بمعهد أوروبا لطلبة دول الجوار الأوروبي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن معهد أوروبا عن فتح باب الترشح لفائدة طلبة المجالات القانونية والاقتصادية والمالية من بلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها تونس، للحصول على منح دراسية في مرحلة الماجستير في اختصاص الدراسات الأوروبية، بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، حسب ماجاء في بلاغ للإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتتيح هذه المنح للمستفيدين منها الالتحاق بالماجستير في القانون الأوروبي والماجستير في الدراسات الاقتصادية الأوروبية والماجستير في الدراسات متعددة الاختصاصات الأوروبية والماجستير في الدراسات السياسية والحوكمة الأوروبية والماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية الأوروبية .





ويتعيّن على الطلبة الراغبين في الترشح للحصول على هذه المنحة تقديم ترشّحاتهم قبل يوم 14 جانفي 2026 عن طريق الموقع التالي: https://www.coleurope.eu/admission .



ويذكر أن معهد أوروبا تأسس سنة 1949 بمدينة بروج البلجيكية وافتتح فرعين له سنة 1992بمدينة ّ ناتولين-بولونيا، ويعتبرمؤسسة مرجعيّة في مجال الدراسات الأوروبية وله شبكة قدماء مهمة ّ تشمل رؤساء وأعضاء حكومات وديبلوماسيين ساميين في القطاعين الخاص والعام من داخل وخارج أوروبا.



