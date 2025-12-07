ريادة أعمال: الدورة 13 لصالون "ريادة" يومي 28 و29 جانفي 2026 بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935e273e8c428.78398459_fimlngeqkojhp.jpg width=100 align=left border=0>

ستنتظم الدورة 13 من صالون "ريادة"، المنصة الوطنية لريادة الأعمال والتجديد، يومي 28 و29 جانفي 2026 بمدينة الثقافة بتونس.



وسيجمع الصالون، المخصص لمنظومة ريادة الأعمال والتجديد، الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والجامعيين وأصحاب القرار العموميين والممولين، والخبراء والمدربين إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الشباب والطلبة والحاصلين على شهادات جامعية و الشغوفين بالمبادرة الخاصة.









ويتضمن البرنامج حلقات نقاش حول مواضيع محددة وورشات عمل ولقاءات مهنية ثنائية إضافة إلى فضاء عرض سيضم أجنحة حسب المواضيع ومنصات للشركات والمؤسسات وفضاءات مخصصة للشركات الناشئة.



ومن المنتظر ان يستقبل الحدث أكثر من 10 آلاف زائر، مع استضافة 100 محاضر لأكثر من 40 جلسة، بالاضافة الى 60 نشاطا متنوّعا.



ومن المحاور الرئيسية لـنسخة "ريادة 2026"، ريادة الأعمال والإدماج والبيئة وريادة الأعمال النسائية والشباب والمهن الجديدة والتجديد والتمويل.



