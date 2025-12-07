Babnet   Latest update 19:06 Tunis

جامعة قرطاج توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935c079882411.21562643_fmkjghenloqpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 18:58
      
وقعت جامعة قرطاج مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وذلك على إثر زيارة أدّاها وفد من الجامعة الصينية، يقوده رئيس مجلس إدارتها وانغ دينغ هوا، إلى تونس من 3 إلى 5 ديسمبر 2025.

وذكرت جامعة قرطاج، في بلاغ لها، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل المذكرة عدّة محاور، من بينها إطلاق دروس مشتركة، وتبادل زيارات الأساتذة والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الدراسات الإقليمية والقطاعية، بالاضافة الى

تنظيم زيارات ميدانية لتعزيز التقارب الأكاديمي بين الجانبين.


كما ترمي المذكرة إلى تطوير برامج تعليمية مشتركة في مستويات الإجازة والماجستير والدكتوراه، وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة، والمشاركة في البرامج التكوينية والمخيمات الصيفية الأكاديمية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جامعة قرطاج والجامعات الصينية، استنادًا إلى شراكات أكاديمية متواصلة منذ أكثر من عشرين سنة.

وأكد وانغ دينغ هوا، في تصريح اعلامي، أن جامعة الدراسات الأجنبية ببكين ترتبط بشراكات قائمة مع عدد من المؤسسات الجامعية التونسية، من بينها جامعة سوسة وجامعة قرطاج، معربا عن ترحيبه باستقبال الطلبة التونسيين في مختلف برامج الجامعة.

وأضاف المسؤول الصيني أن جامعة الدراسات الأجنبية ببكين تقود آلية تعاون واسعة تضمّ 100 جامعة صينية وإفريقية، وقد بلغ عدد المؤسسات المنخرطة حاليًا نحو 50 جامعة من كلا الجانبين، بما فيها مؤسسات تونسية، مع السعي إلى توسيع هذه الشبكة لتشمل جامعات أخرى من المنطقة المغاربية.

واكد وانغ دينغ هوا التزام جامعة الدراسات الأجنبية ببكين بتعميق تعاونها مع المؤسسات التونسية، معتبرًا أن آفاق الشراكة بين الجانبين واعدة، سواء في مجال تعليم اللغة الصينية أو في المجالات الأكاديمية والبحثية الأخرى، بما يعزّز التواصل الثقافي والعلمي بين الشعبين التونسي والصيني.



