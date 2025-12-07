Babnet   Latest update 19:06 Tunis

المنستير: افتتاح السوق البلدية المركزية بصيادة بعد استكمال أشغال التهيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935b8fecacfb2.40828606_ogelqnhkjmfip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 19:06
      
دخلت السوق البلدية المركزية اليومية بصيادة حيز الاستغلال، أمس السبت، بعد تدشينها رسميا من قبل والي المنستير عيسى موسى.

وتقدّر المساحة الجملية للسوق بحوالي 720 مترا مربعا، فيما بلغت كلفة إنجازها نحو مليون دينار بتمويل مشترك بين بلدية صيادة وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

ويتكون المشروع من 14 محلا بلديا، خُصص أحدها كمقر للشرطة البلدية بهدف تعزيز المراقبة وضمان النظام، في حين تم تسويغ بقية المحلات طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.


كما تضم السوق فضاء مشتركا مخصصا لبيع الأسماك مجهزا وفق المعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى محلات لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والغلال.
وقد تجاوزت مدة إنجاز الأشغال 150 يوما.

وخصصت بلدية صيادة اعتمادات بقيمة 170 ألف دينار لتهيئة المحيط الخارجي للسوق، وتشمل الأشغال تعبيد الطريق والأرصفة، وتركيز مأوى للسيارات، إلى جانب رصد اعتمادات إضافية لهدم السوق القديمة بهدف إعادة تأهيل الموقع بشكل كامل.

وتُعد السوق الجديدة مكسبا لمدينة صيادة والمناطق المجاورة، ومن شأنها القضاء على مظاهر الانتصاب الفوضوي التي كانت تسيء لجمالية المدينة ونظافة محيطها.

ويذكر أن مشروع السوق البلدية بصيّادة يندرج ضمن المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021.



