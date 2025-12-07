لجنة برلمانية متناصفة للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935b7b882e5d8.16938605_jmhklnpeifgqo.jpg width=100 align=left border=0>

عقدت لجنة متناصفة من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأحد، اجتماعًا للنظر في الفصول الخلافية في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.



وحسب بلاغ للبرلمان، تمّ تكوين هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبمبادرة من رئيسي المجلسين.









ووفق البلاغ ذاته، ستتولى اللجنة المتناصفة النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.



وتوافق أعضاء اللجنة المتناصفة، والتي تضم خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تكوين مكتب لها وذلك كالآتي:



* رئيس اللجنة: النائب ظافر الصغيري

* نائب رئيس اللجنة: النائب سليم سالم

* المقرر: النائب أسامة سحنون



وشرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل إلى مشروع نص موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف، ليُعرض لاحقًا على جلسة عامة مشتركة.

ووفق البلاغ ذاته، ستتولى اللجنة المتناصفة النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.وتوافق أعضاء اللجنة المتناصفة، والتي تضم خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تكوين مكتب لها وذلك كالآتي:النائب ظافر الصغيريالنائب سليم سالمالنائب أسامة سحنونوشرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل إلى مشروع نص موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف، ليُعرض لاحقًا على جلسة عامة مشتركة.