Babnet   Latest update 19:06 Tunis

لجنة برلمانية متناصفة للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935b7b882e5d8.16938605_jmhklnpeifgqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 18:21 قراءة: 0 د, 47 ث
      
عقدت لجنة متناصفة من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأحد، اجتماعًا للنظر في الفصول الخلافية في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحسب بلاغ للبرلمان، تمّ تكوين هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبمبادرة من رئيسي المجلسين.



ووفق البلاغ ذاته، ستتولى اللجنة المتناصفة النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وتوافق أعضاء اللجنة المتناصفة، والتي تضم خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تكوين مكتب لها وذلك كالآتي:

* رئيس اللجنة: النائب ظافر الصغيري
* نائب رئيس اللجنة: النائب سليم سالم
* المقرر: النائب أسامة سحنون

وشرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل إلى مشروع نص موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف، ليُعرض لاحقًا على جلسة عامة مشتركة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319867


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :