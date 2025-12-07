تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات ضمن برمجة الاحتفالات بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة  بدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية ببن عروس , اليوم الاحد، تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات ضمن برمجة الاحتفالات بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأفادت مديرة دار الثقافة ابن رشد بالمحمدية نورة المناعي في تصريح ل/وات/ ان هذه التظاهرة التي تأتي ضمن إطار الاحتفال بحملة 16 يوم ضد المرأة والتي انطلقت فعالياتها يوم 25 نوفمبر المنقضي، تضمنت عرض فيلم قصير من أفكار وإنتاج رواد نوادي دار الثقافة يحاكي في مضمونه مكانة المرأة في الاسرة ومساهمتها الفعالة في بناء وتطور الاسرة و المجتمع.

وقالت نورة المناعي انه تم اختيار أطفال رواد نوادي دار الثقافة لإنتاج الفيلم وذلك لضمان فهم مختلف ابعاد الموضوع المطروح، وفق تعبيرها، وايصال الفكرة للأطفال المشاركين في هذه الاعمال.





وابرزت ان هذه التظاهرة التي تضمنت أيضا عرضا لمجموعة من المسرحيات وورشات تفاعلية وتوعوية ومسابقات ثقافية واختبارات لمعارف الأطفال، تهدف أساسا لرفع مستوى الوعي لدى الناشئة والاجيال القادمة حول مختلف اشكال العنف المسلط على المرأة بكل مقاييسه وابعاده ومخاطرة وتأثيراته الصحية والجسدية على المرأة والاسرة والمجتمع ككل.



وقالت المتحدثة ان نادي الثقافة بالمحمدية برمج يوم السبت القادم 13 ديسمبر الجاري عرض مجموعة من المسرحيات وعرضا لفن كوريغرافي صامت من تقديم نادي المطالعة والتراث ونادي مسرحة القصة ونادي الرسم ونادي الخط العربي بدار الثقافة ويتمحور موضوعه حول أهمية دور المرأة في المجتمع.

وقالت نورة المناعي ان ابداعات رواد دار الثقافة ابن رشد المحمدية من خلال فنون الرسم والمسرح والسينما وكتابة القصة وغيرها تمحورت خلال هذا الموسم أساسا حول عدة مواضيع أهمها مناهضة العنف بمختلف ابعاده وتجلياته وهو العنف المسلط على الطفل كالعنف المدرسي والعنف الاسري والعنف المسلط على المرأة.

