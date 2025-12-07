Babnet   Latest update 17:21 Tunis

كأس العرب قطر 2025.. منتخب عمان يتمسك بحظوظه أمام جزر القمر غدا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69297caf2aff89.79082200_fimgphqjolekn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 17:21
      
يلتقي منتخب عمان مع جزر القمر غدا /الإثنين/ على استاد 974، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم.

      ويتمسك منتخب عمان بحظوظه في التأهل للدور المقبل، حيث يمتلك في رصيده نقطة واحدة وضعته في المركز الثالث في المجموعة، خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 6 نقاط والذي تأهل رسميا لربع النهائي، ثم منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب جزر القمر في المركز الرابع بدون نقاط، وقد خرج من المنافسة.



      وترتبط حظوظ تأهل عمان بخسارة المنتخب المغربي لمباراته أمام السعودية التي ستقام في نفس التوقيت على استاد لوسيل، حيث يأمل المنتخب العماني أن يحقق الفوز بعدد وافر من الأهداف أمام جزر القمر، وأن يخسر المنتخب المغربي مباراته وبالتالي يتساويان في عدد النقاط بواقع 4 لكلا منهم وهنا يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي سيحسم الصعود في هذه الحالة.

      ويمتلك منتخب المغرب في الوقت الحالي أفضلية في عدد الأهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف واستقبل هدف، في حين سجل منتخب عمان هدفا واحدا واستقبل هدفين، وبالتالي المنتخب العماني يحتاج للفوز بفارق مريح من الأهداف للإبقاء على حظوظه في التأهل على أمل خسارة المنتخب المغربي مباراته أمام السعودية، ولكن أي نتيجة أخرى ستنهي حظوظ المنتخب العماني، حيث سيضمن الفوز أو التعادل للمغرب أمام السعودية تأهلهما لربع النهائي وخروج عمان من المنافسة.
      وكان المنتخب العماني قد خسر أمام السعودية بهدفين لهدف في الجولة الأولى، وتعادل أمام المغرب بدون أهداف في الجولة الثانية، ويتمسك بحظوظه الحسابية في التأهل حتى نهاية مباراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
      في المقابل خسر منتخب جزر القمر مباراته الأولى أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك خسر أمام السعودية في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها، وخرج من المنافسة على التأهل، لكنه سيخوض مباراته الثالثة والأخيرة أمام عمان بدون ضغوط، وسيلعب من أجل الظهور بصورة جيدة في آخر مبارياته بالنسخة الحالية من كأس العرب.


