كاس افريقيا لكرة السلة 3 في 3 اكابر - المنتخب التونسي ينهزم امام الجزائر 21-11 في ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 17:00
      
اكتفى المنتخب التونسي للاكابر بالدور ربع النهائي خلال مشاركته في كاس افريقيا لكرة السلة 3في 3 المقامة بعاصمة مدغشقر انتاناناريفو اثر هزيمته اليوم الاحد امام الجزائر 21-11.
وكان المنتخب التونسي، المؤلف من الرباعي يوسف الضيف واسكندر بالراشد ووسام الكيسي وكريم بن عمر، قد تأهل الى ربع نهائي البطولة اثر احتلاله المرتبة الثانية للمجموعة الثالثة خلال الدور الاول من انتصار على أوغندا 21-16 وهزيمة أمام مصر 10-21.
جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للكبريات انهى بدوره مشاركته في البطولة ذاتها في المرتبة الثالثة للمجموعة الثانية في الدور الاول من انتصارين امام اوغندا 20-16 وجمهورية الكونغو الديمقراطية 8-7 وهزيمتين امام مدغشقر بنتيجة 20-18 ومصر 17-13.


