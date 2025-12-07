Babnet   Latest update 17:21 Tunis

كأس العرب قطر 2025.. المغرب يطمح لصدارة المجموعة الثانية والسعودية تنشد العلامة الكاملة

Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 17:04
      
أعرب طارق السكتيوي مدرب المنتخب المغربي عن تطلعه في كسب النقاط الثلاث لمباراة منتخب بلاده مع نظيره السعودي، التي تقام يوم غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2025.
     وأكد السكتيوي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أهمية المواجهة لحسم التأهل للدور ربع النهائي، مشددا على أن الأجواء إيجابية داخل المعسكر المغربي.
     ونوه إلى أن المنتخب سيلعب بصفوف مكتملة من أجل ضمان صدارة المجموعة، وتجنب الدخول في حسابات التأهل.

     وأثنى المدرب على المنتخب السعودي الذي يملك عناصر مميزة، مشيرا إلى أن منتخب بلاده يخوض كل مباراة بحسب ظروفها وهو يحترم كافة المنافسين.

     وبدوره، شدد فرانسوا رودريغيز مساعد مدرب المنتخب السعودي على أهمية المحافظة على المسيرة المتوازنة، وذلك من خلال الحصول على العلامة الكاملة في صدارة المجموعة.
     ‏وأوضح رودريغيز، في مؤتمره الصحفي اليوم، أن المنتخب السعودي سيواصل مشواره في البطولة كما بدأها منذ مباراته الافتتاحية، للحفاظ على النسق التصاعدي للمنتخب.
     وأكد مساعد مدرب المنتخب السعودي أن المنافس المغربي، يتمتع بقوة هجومية كبيرة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيحدد التشكيلة الأنسب للمواجهة، وهناك عدة خيارات يبحثها المدرب هيرفي رينارد تتضمن إشراك بعض اللاعبين الجدد.
     يشار إلى أن المنتخب السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط حاسما تأهله إلى الدور ربع النهائي، في حين جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويسعى للفوز على نظيره السعودي لضمان الابتعاد عن حسابات التأهل في المجموعة بغض النظر عن نتيجة لقاء عُمان وجزر القمر.
