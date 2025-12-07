وزير الإقتصاد يشارك في المؤتمر الإفريقي الرابع للمؤسسات الناشئة بالجزائر.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935a1d32f3307.00897688_jgelkfmqonhip.jpg width=100 align=left border=0>

بدعوة من نورالدين واضح، وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بالجزائر، يشارك وزير الإقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر العاصمة من 06 الى 08 ديسمبر 2025 .



ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 40 وزيرا من البلدان الإفريقية وعديد المشاركين من خبراء في مجال التجديد التكنولوجي و الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومستثمرين واصحاب مؤسسات ناشئة ورواد أعمال ينشطون في هذا المجال.









ويمثل هذا المؤتمر فرصة للتحاور وتبادل الآراء بين ممثلي الحكومات ورواد الأعمال من خلال ورشات عمل تنتظم للغرض حول السبل والأليات الكفيلة بتوفير المناخات الملائمة والتحفيزات اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على ديمومتها وتطوير وتوسيع انشطتها، هذا بالاضافة الى ما يوفره من فرص للشركات الناشئة للتعارف في ما بينها وبحث امكانيات تبادل الخبرات و بناء الشراكات.

وبهذه المناسبة، حضر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في جلسة الإفتتاح الرسمي التي أشرف عليها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب.

كما حضر الوزير في بعض الندوات الحوارية و قام بزيارة الجناح التونسي والتعرف على المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر.