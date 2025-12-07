Babnet   Latest update 17:21 Tunis

وزير الإقتصاد يشارك في المؤتمر الإفريقي الرابع للمؤسسات الناشئة بالجزائر.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935a1d32f3307.00897688_jgelkfmqonhip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 16:46 قراءة: 0 د, 52 ث
      
بدعوة من نورالدين واضح، وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بالجزائر، يشارك وزير الإقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر العاصمة من 06 الى 08 ديسمبر 2025 .

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 40 وزيرا من البلدان الإفريقية وعديد المشاركين من خبراء في مجال التجديد التكنولوجي و الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومستثمرين واصحاب مؤسسات ناشئة ورواد أعمال ينشطون في هذا المجال.



ويمثل هذا المؤتمر فرصة للتحاور وتبادل الآراء بين ممثلي الحكومات ورواد الأعمال من خلال ورشات عمل تنتظم للغرض حول السبل والأليات الكفيلة بتوفير المناخات الملائمة والتحفيزات اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على ديمومتها وتطوير وتوسيع انشطتها، هذا بالاضافة الى ما يوفره من فرص للشركات الناشئة للتعارف في ما بينها وبحث امكانيات تبادل الخبرات و بناء الشراكات.
وبهذه المناسبة، حضر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في جلسة الإفتتاح الرسمي التي أشرف عليها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب.
كما حضر الوزير في بعض الندوات الحوارية و قام بزيارة الجناح التونسي والتعرف على المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319857


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 ديسمبر 2025 | 16 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:18
05:46
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
21°-14
20°-13
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :