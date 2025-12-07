تظاهرة ثقافية احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة يومي 10 و11 دسمبر الجاري. بسيدي حسين بالعاصمة

تنظم، دار الثقافة 20 مارس بسيدي حسين، تظاهرة ثقافية احتفالا باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك يومي 10 و11 دسمبر الجاري.



ويتضمن برنامج التظاهرة عروضا مسرحية وغنائية بلغة الاشارة وعددا من الانشطة الترفيهية فضلا عن تنظيم ورشات رسم وترغيب في المطالعة لفائدة الاطفال.



وسيتم خلال هذا الحدث غناء كل من النشيد الوطني التونسي والفلسطيني بلغة الإشارة.وتنتظم هذه التظاهرة بإشراف، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، بالشراكة مع المجلس المحلي بسيدي حسين والمكتبة العمومية، محمد اليعلاوي، ومركز التربية المختص بذوي الإعاقة الى جانب الجمعية التونسية لمساعدة الصم.ويصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم 3 ديسمبر من كل سنة، حيث تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ سنة 1992 لدعم هذه الفئة.ويهدف هذا اليوم إلى زيادة فهم قضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.