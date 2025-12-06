Babnet   Latest update 18:18 Tunis

الرائد الرسمي :منح المدير العام للشركة التونسية للبنك رشيد باتيته إستثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة إبتداء من غرة ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 18:15 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قررت وزارة المالية، بمقتضى الأمر عدد 469 لسنة 2025، المؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2025، الصادر،أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، منح المدير العام للشركة التونسية للبنك، رشيد باتيته، استثناء للعمل بالقطاع العمومي، لمدة سنة، إبتداء من غرة ديسمبر 2025.

يذكر أن باتيته تمّ تعيينه يوم 24 جوان 2024، على رأس الشركة التونسية للبنك.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319825


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :