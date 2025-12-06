الرائد الرسمي :منح المدير العام للشركة التونسية للبنك رشيد باتيته إستثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة إبتداء من غرة ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg width=100 align=left border=0>

قررت وزارة المالية، بمقتضى الأمر عدد 469 لسنة 2025، المؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2025، الصادر،أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، منح المدير العام للشركة التونسية للبنك، رشيد باتيته، استثناء للعمل بالقطاع العمومي، لمدة سنة، إبتداء من غرة ديسمبر 2025.



يذكر أن باتيته تمّ تعيينه يوم 24 جوان 2024، على رأس الشركة التونسية للبنك.