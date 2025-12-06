Babnet   Latest update 18:18 Tunis

مستقبل قابس: استقالة المنجي حسين من رئاسة الجمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/tunisie_asg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 18:13
      
تقدّم رئيس المستقبل الرياضي بقابس المنجي حسين باستقالته من رئاسة الجمعية، وفق ما اكده الفريق في بلاغ رسمي أورده اليوم السبت.
وأوضح نص البلاغ على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي ان انسحاب المنجي حسين يعود لأسباب شخصية وتنظيمية حالت دون مواصلة مهامه في قيادة النادي خلال الفترة القادمة.
يشار الى ان المنجي حسين انتخب رئيسا جديدا للمستقبل الرياضي بقابس اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق بتاريخ 11 سبتمبر الفارط.

ويتذيل فريق "الجليزة" ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب، بعد انتصار وحيد وستة تعادلات وثماني هزائم.


