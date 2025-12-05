Babnet   Latest update 19:06 Tunis

مرصد المرور يدعو مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية بالبلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 18:34 قراءة: 1 د, 9 ث
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من الاجراءات على غرار تفقد الماسحات والاضواء و التخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان وعدم المجازفة بشق الأودية التي يكون منسوب المياه فيها مرتفعا وتجنب برك المياه ، وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد  

وذكر المرصد، في بلاغ له اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد نزول أمطار  تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدة ولايات  على غرار ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وقبلي ومدنين والقصرين وتتطاوين وباجة  مع تساقط البرد بأماكن محدودة ، وتكون الرياح شمالية غربية قوية نسبيا تتجاوز مؤقتا 70 كلم/في الساعة وتكون في شكل هبات، وأثناء ظهور السحب الرعدية تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب



وحث المرصد مستعملي الطريق على أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج وتفقد الماسحات والأضواء والتأكد من أنها تعمل بكفاءة وأن جميع الأضواء واضحة وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح لتفادي الانزلاق المائي
وأوصى أيضا بتجنب المناطق المنخفضة التي يرتفع بها خطر تجمع المياه بسرعة  والبحث عن مكان آمن للتوقف وتشغيل الاضواء الرباعية في صورة انعدام الرؤية والانتباه لهبات الرياح، إلى جانب التأكد من شحن بطارية الهاتف قبل التنقل والمغادرة  والانتباه عند عبور الطريق
ودعا مستعملي الطريق بالجنوب التونسي الى الانتباه من تدهور الرؤية  بسبب الرمال وتخفيف السرعة بشكل كبير موصيا  بضرورة الاتصال برقم وحدات الحرس الوطني (193) ورقم وحدات شرطة النجدة (197) و رقم الحماية المدنية (198) في صورة التعرض لأي خطر.


