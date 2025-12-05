Babnet   Latest update 19:06 Tunis

قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات لأولي الحق من شهداء الثورة، وجرحاها(مؤسسة فداء)

Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 18:48 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أفادت مؤسسة "فداء" بأنه تم قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات بالنسبة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها الصادرة أسماؤهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021، والذين لم يتحصلوا على هذه التسبقات ولم تصدر لفائدتهم أحكام قضائية نهائية أو باتة بالتعويض.

وتم قبول هذه الملفات، منذ البلاغ الصادر عن مؤسسة "فداء" بتاريخ 16 أفريل 2025، والذي دعت فيه الراغبين في الحصول على هذه التسبقات من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى تقديم ملفات للمؤسسة.



وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم صرف المبالغ المالية لفائدة 77 جريح ثورة و5 أفراد من عائلة شهيد ثورة، لم يثبت حصولهم على التسبقات، مشيرة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة ورصد اعتمادات إضافية من قبل وزارة المالية.

وبينت أنه تم أيضا رفض 65 مطلبا لعدم توفر شروط الاستحقاق، ومواصلة النظر في 13 مطلبا للتأكد من شروط الاستحقاق في علاقة بالمسار القضائي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319778


