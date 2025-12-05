قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات لأولي الحق من شهداء الثورة، وجرحاها(مؤسسة فداء)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت مؤسسة "فداء" بأنه تم قبول 160 مطلبا للحصول على التسبقة على التعويضات بالنسبة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها الصادرة أسماؤهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021، والذين لم يتحصلوا على هذه التسبقات ولم تصدر لفائدتهم أحكام قضائية نهائية أو باتة بالتعويض.



وتم قبول هذه الملفات، منذ البلاغ الصادر عن مؤسسة "فداء" بتاريخ 16 أفريل 2025، والذي دعت فيه الراغبين في الحصول على هذه التسبقات من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى تقديم ملفات للمؤسسة.









وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم صرف المبالغ المالية لفائدة 77 جريح ثورة و5 أفراد من عائلة شهيد ثورة، لم يثبت حصولهم على التسبقات، مشيرة إلى التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة ورصد اعتمادات إضافية من قبل وزارة المالية.



وبينت أنه تم أيضا رفض 65 مطلبا لعدم توفر شروط الاستحقاق، ومواصلة النظر في 13 مطلبا للتأكد من شروط الاستحقاق في علاقة بالمسار القضائي.