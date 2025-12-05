اتحاد بن قردان يجري تربصا تحضيريا من 20 الى 30 ديسمبر الجاري بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>

يجري الاتحاد الرياضي ببن قردان تربصا تحضيريا بسوسة من 20 الى 30 ديسمبر الجاري استعدادا للاستحقاقات القادمة، وفق ما اورده الفريق اليوم الجمعة في بلاغ رسمي.

ويتضمن التربص برنامجا مكثفا من الحصص التدريبية والمباريات الودية في اطار الرفع من الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق.

ويحتل فريق الجنوب الشرقي قبل اختتام مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المرتبة 10 رصيد 18 نقطة، منقوصا من مباراة ضد المتصدر الترجي الرياضي، اجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي.