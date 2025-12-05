Babnet   Latest update 20:27 Tunis

اتحاد بن قردان يجري تربصا تحضيريا من 20 الى 30 ديسمبر الجاري بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 20:08 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يجري الاتحاد الرياضي ببن قردان تربصا تحضيريا بسوسة من 20 الى 30 ديسمبر الجاري استعدادا للاستحقاقات القادمة، وفق ما اورده الفريق اليوم الجمعة في بلاغ رسمي.
ويتضمن التربص برنامجا مكثفا من الحصص التدريبية والمباريات الودية في اطار الرفع من الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق.
ويحتل فريق الجنوب الشرقي قبل اختتام مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المرتبة 10 رصيد 18 نقطة، منقوصا من مباراة ضد المتصدر الترجي الرياضي، اجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319770


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
18°-12
21°-13
21°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :