صفاقس: تقدّم أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية "وادي الشعبوني" بأكثر من 50 بالمائة

بلغت نسبة تقدّم أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية "وادي الشعبوني"، بصفاقس، أكثر من 50 بالمائة، بكلفة جملية تناهز 11 مليون دينار موزّعة بين هبة ألمانية (90 بالمائة)، وولاية صفاقس والصناعيين (10 بالمائة)، وذلك في إطار شراكة بين المجلس الجهوي بصفاقس ومجمع الصيانة والتصرف "وادي الشعبوني".



وأفاد كاتب عام مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية "وادي الشعبوني"، عبد اللطيف بن عياد، بأن "هذا المشروع، الذي من المنتظر أن تنتهي أشغاله في منتصف سنة 2026، يهدف إلى إعادة إحياء هذه المنطقة وتهيئتها لتكون محركا للتنمية الإقتصادية بالجهة، كما سيساهم في توفير حوالي 400 فرصة عمل للسكان المحليين بالمؤسسات الموجودة بالمنطقة الصناعية".





وأوضح أن "أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بوادي الشعبوني، التي تمسح 100 هكتار، من ضمنها 25 هكتار أراض بيضاء، تشمل إعادة تهيئة الطرقات وتوسيعها، وربطها بمداخل متعددة لتسهيل عملية الدخول والخروج، إضافة إلى توفير الإنارة والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرا إلى أنّ توسيع المنطقة الصناعية سيتم عبر الأراضي الملاصقة لها، بما سيتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتطوير.



من جهته، اعتبر رئيس مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، أن " هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو التنمية الاقتصادية بصفاقس، ويعكس التزام السلطات الجهوية والشركاء الإقتصاديين بتحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للسكان المحليين".

ودعا السلط المحلية والجهوية إلى تقديم الدعم اللازم، حتى يتم ربط المنطقة الصناعية بوادي الشعبوني، بالماء الصالح للشراب، معربا عن أمله في "أن يساهم هذا المشروع في تحويل المنطقة إلى قطب إقتصادي، ويعزز مكانة صفاقس كمركز إقتصادي واعد في تونس"، وفق تعبيره.

