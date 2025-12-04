Babnet   Latest update 10:54 Tunis

قابس: البحث عن 3 بحارة غرق مركبهم بالصخيرة بعد ان انطلق من قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Garde-nationale-maritime-.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 10:54
      
افاد رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش من ولاية قابس، ساسي علية، بأن الحرس البحري والبحارة والوحدات المختصة، لا تزال تبحث عن 03 بحارة من شاطئ السلام فقدوا اثر انقلاب مركبهم بالصخيرة (ولاية صفاقس).

وبين علية في تصريحه لصحفي "وات"، أن مركبا للصيد الساحلي قد انطلق عشية أمس الاربعاء من قابس باتجاه الصخيرة (ولاية صفاقس) لصيد سلطعون البحر، وعلى متنه 05 بحّارة، وأن هذا المركب فقد توازنه وانقلب في البحر، مشيرا الى أنه قد أمكن انقاذ بحارين اثنين من البحارة الذين كانوا على متن هذا المركب.



