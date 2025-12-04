قابس: البحث عن 3 بحارة غرق مركبهم بالصخيرة بعد ان انطلق من قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Garde-nationale-maritime-.jpg width=100 align=left border=0>

افاد رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش من ولاية قابس، ساسي علية، بأن الحرس البحري والبحارة والوحدات المختصة، لا تزال تبحث عن 03 بحارة من شاطئ السلام فقدوا اثر انقلاب مركبهم بالصخيرة (ولاية صفاقس).



وبين علية في تصريحه لصحفي "وات"، أن مركبا للصيد الساحلي قد انطلق عشية أمس الاربعاء من قابس باتجاه الصخيرة (ولاية صفاقس) لصيد سلطعون البحر، وعلى متنه 05 بحّارة، وأن هذا المركب فقد توازنه وانقلب في البحر، مشيرا الى أنه قد أمكن انقاذ بحارين اثنين من البحارة الذين كانوا على متن هذا المركب.





