العراق يفوز على البحرين 2-1 ويتصدر المجموعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69306ed7be5218.99898340_goemjfnhpkilq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 18:08
      
فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره البحريني بنتيجة (2-1) لحساب مباراة الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب 974 بالدوحة، في منافسات كأس العرب التي تحتضنها قطر (1 – 18 ديسمبر 2025).

وجاءت أهداف المباراة عن طريق إبراهيم لطف الله (د 10) ضد مرماه وميمي (د 25) لصالح العراق، والسيد هاشم (د 79) لصالح البحرين.



وفي وقت سابق من اليوم، تعادل المنتخبان الجزائري (حامل اللقب) والسوداني دون أهداف.

وبعد هذه الجولة الافتتاحية، ينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متقدماً على منتخبي الجزائر والسودان (1 نقطة)، بينما يحتل البحرين المركز الرابع والأخير دون رصيد.

وسيلعب المنتخب الجزائري مباراته الثانية أمام منتخب البحرين يوم السبت المقبل بملعب خليفة الدولي، فيما يلتقي منتخبا السودان والعراق.

يذكر أنّ صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهلان إلى الدور ربع النهائي المقرر يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.


