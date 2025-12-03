بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 16): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693070eac45f55.59888845_hpqgkimfjelon.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج و الترتيب في أعقاب مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الأربعاء:



النتائج





قاعة الشيحية



نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات 25 – 23



قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة 35 – 26



قاعة رشاد خوجة

مكارم المهدية – الملعب التونسي 21 – 18



قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف 27 – 27



قاعة الزواوي

الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال 35 – 16



قاعة القرجاني

النادي الإفريقي – بعث بني خيار 38 – 28



الترتيب

| الفريق | ن | ل |

| ------------------------- | -- | -- |

| الترجي الرياضي | 46 | 16 |

| النادي الإفريقي | 46 | 16 |

| النجم الساحلي | 38 | 16 |

| نادي ساقية الزيت | 38 | 16 |

| سبورتينغ المكنين | 34 | 16 |

| نادي كرة اليد بجمال | 32 | 16 |

| بعث بني خيار | 30 | 16 |

| مكارم المهدية | 29 | 16 |

| جمعية الحمامات | 26 | 16 |

| الملعب التونسي | 24 | 16 |

| نادي كرة اليد بقصور الساف | 23 | 16 |

