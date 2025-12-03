Babnet   Latest update 19:28 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 16): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693070eac45f55.59888845_hpqgkimfjelon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 18:17
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في أعقاب مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الأربعاء:

النتائج


قاعة الشيحية

نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات 25 – 23

قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة 35 – 26

قاعة رشاد خوجة
مكارم المهدية – الملعب التونسي 21 – 18

قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف 27 – 27

قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال 35 – 16

قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – بعث بني خيار 38 – 28

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------------- | -- | -- |
| الترجي الرياضي | 46 | 16 |
| النادي الإفريقي | 46 | 16 |
| النجم الساحلي | 38 | 16 |
| نادي ساقية الزيت | 38 | 16 |
| سبورتينغ المكنين | 34 | 16 |
| نادي كرة اليد بجمال | 32 | 16 |
| بعث بني خيار | 30 | 16 |
| مكارم المهدية | 29 | 16 |
| جمعية الحمامات | 26 | 16 |
| الملعب التونسي | 24 | 16 |
| نادي كرة اليد بقصور الساف | 23 | 16 |
| نسر طبلبة | 18 | 16 |


Babnet

