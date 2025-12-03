بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 16): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج و الترتيب في أعقاب مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الأربعاء:
النتائج
قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – جمعية الحمامات 25 – 23
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – نسر طبلبة 35 – 26
قاعة رشاد خوجة
مكارم المهدية – الملعب التونسي 21 – 18
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – نادي كرة اليد بقصور الساف 27 – 27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال 35 – 16
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – بعث بني خيار 38 – 28
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ------------------------- | -- | -- |
| الترجي الرياضي | 46 | 16 |
| النادي الإفريقي | 46 | 16 |
| النجم الساحلي | 38 | 16 |
| نادي ساقية الزيت | 38 | 16 |
| سبورتينغ المكنين | 34 | 16 |
| نادي كرة اليد بجمال | 32 | 16 |
| بعث بني خيار | 30 | 16 |
| مكارم المهدية | 29 | 16 |
| جمعية الحمامات | 26 | 16 |
| الملعب التونسي | 24 | 16 |
| نادي كرة اليد بقصور الساف | 23 | 16 |
| نسر طبلبة | 18 | 16 |
