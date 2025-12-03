مونديال كرة اليد سيدات: المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي الى جانب منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولونيا والارجنتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693060cc4ec085.28045529_ghmkjlfnopeiq.jpg width=100 align=left border=0>

يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم (هولندا – ألمانيا 2025) ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولونيا والأرجنتين.



وسيُجري المنتخب التونسي ثلاث مقابلات خلال هذا الدور أمام هولندا ثم النمسا ثم الأرجنتين، وذلك أيام 4 و6 و8 ديسمبر، مع احتساب نتيجتي لقاءي الدور الأول ضد فرنسا وبولونيا.









ويدخل المنتخب التونسي المرحلة الرئيسية دون رصيد من النقاط، شأنه في ذلك شأن منتخب الأرجنتين، في حين ينطلق منتخبا فرنسا وهولندا برصيد 4 نقاط، وكل من النمسا وبولونيا برصيد نقطتين.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



نتائج المنتخب التونسي في الدور الأول

* تونس – فرنسا: 18 – 43 (الجمعة 28 نوفمبر 2025)

* تونس – بولونيا: 26 – 29 (الأحد 30 نوفمبر 2025)

* تونس – الصين: 34 – 28 (الثلاثاء 2 ديسمبر 2025)



الترتيب العام للدور الأول

* فرنسا: 6 نقاط

* بولونيا: 4 نقاط

* تونس: 2 نقطتان

* الصين: 0 نقطة



برنامج مباريات تونس في الدور الرئيسي

* الخميس 4 ديسمبر 2025

تونس – هولندا (20:30)

* السبت 6 ديسمبر 2025

تونس – النمسا (15:30)

* الاثنين 8 ديسمبر 2025

تونس – الأرجنتين (15:30)



وضعية المجموعة الثالثة في الدور الرئيسي

| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| --------- | - | - | - | - | - | -- | ---- |

| فرنسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 46 |

| هولندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 47 |

| النمسا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 57 |

| بولونيا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 |

| الأرجنتين | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 59 |

| تونس | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 72 | ويدخل المنتخب التونسي المرحلة الرئيسية، شأنه في ذلك شأن منتخب الأرجنتين، في حين ينطلق منتخبا فرنسا وهولندا برصيد، وكل من النمسا وبولونيا برصيدويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.: 18 – 43 (الجمعة 28 نوفمبر 2025): 26 – 29 (الأحد 30 نوفمبر 2025): 34 – 28 (الثلاثاء 2 ديسمبر 2025): 6 نقاط: 4 نقاط: 2 نقطتان: 0 نقطةتونس – هولندا (20:30)تونس – النمسا (15:30)تونس – الأرجنتين (15:30)| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || --------- | - | - | - | - | - | -- | ---- || فرنسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 46 || هولندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 47 || النمسا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 57 || بولونيا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 || الأرجنتين | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 59 || تونس | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 72 |