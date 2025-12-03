مونديال كرة اليد سيدات: المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي الى جانب منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولونيا والارجنتين
يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم (هولندا – ألمانيا 2025) ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا وبولونيا والأرجنتين.
وسيُجري المنتخب التونسي ثلاث مقابلات خلال هذا الدور أمام هولندا ثم النمسا ثم الأرجنتين، وذلك أيام 4 و6 و8 ديسمبر، مع احتساب نتيجتي لقاءي الدور الأول ضد فرنسا وبولونيا.
ويدخل المنتخب التونسي المرحلة الرئيسية دون رصيد من النقاط، شأنه في ذلك شأن منتخب الأرجنتين، في حين ينطلق منتخبا فرنسا وهولندا برصيد 4 نقاط، وكل من النمسا وبولونيا برصيد نقطتين.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
نتائج المنتخب التونسي في الدور الأول* تونس – فرنسا: 18 – 43 (الجمعة 28 نوفمبر 2025)
* تونس – بولونيا: 26 – 29 (الأحد 30 نوفمبر 2025)
* تونس – الصين: 34 – 28 (الثلاثاء 2 ديسمبر 2025)
الترتيب العام للدور الأول* فرنسا: 6 نقاط
* بولونيا: 4 نقاط
* تونس: 2 نقطتان
* الصين: 0 نقطة
برنامج مباريات تونس في الدور الرئيسي* الخميس 4 ديسمبر 2025
تونس – هولندا (20:30)
* السبت 6 ديسمبر 2025
تونس – النمسا (15:30)
* الاثنين 8 ديسمبر 2025
تونس – الأرجنتين (15:30)
وضعية المجموعة الثالثة في الدور الرئيسي| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| --------- | - | - | - | - | - | -- | ---- |
| فرنسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 46 |
| هولندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 47 |
| النمسا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 57 |
| بولونيا | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 |
| الأرجنتين | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 59 |
| تونس | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 72 |
