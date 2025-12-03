كأس العرب قطر 2025: المنتخب القطري يسعى لتصحيح المسار في مواجهة نظيره السوري غدا الخميس

يسعى المنتخب القطري لكرة القدم لتصحيح المسار في بطولة كأس العرب قطر 2025 عندما يلتقي نظيره السوري غدا الخميس على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في البطولة التي تستضيفها الدوحة وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.



ويأمل المنتخب القطري تعويض الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد في افتتاح البطولة من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يدخل المنتخب السوري المباراة بنشوة الانتصار على المنتخب التونسي بهدف دون رد في الاستهلال، ليجمع النقاط الثلاث الأولى التي وضعته شريكا مع المنتخب الفلسطيني في صدارة المجموعة، فيما احتل المنتخبان القطري والتونسي المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.



وسيكون المنتخب القطري مطالبا بظهور مغاير في المباراة، من أجل تحقيق الفوز لتجنب الدخول في حسابات معقدة قبل المواجهة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب التونسي، ما يفرض على المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي إيجاد الحلول في الخط الأمامي بعد العجز الواضح عن إظهار الفعالية في المباراة الأولى.وافتقد المنتخب القطري في مواجهة المنتخب الفلسطيني للنجاعة والتأثير الفاعل في النواحي الهجومية، بشح في الفرص الحقيقية في ظل عدم القدرة على اختراقات دفاع المنافس، رغم نسبة الاستحواذ الكبيرة على الكرة، ما يستوجب تغيير الصورة واستعادة الألق الذي كان عليه خلال منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما قدم مستوى متميزا مكنه من انتزاع بطاقة الترشح المستحقة للمونديال على حساب المنتخبين العماني والإماراتي.وسيفتقد المنتخب القطري خدمات لاعب الوسط عاصم مادبو الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فلسطين أجبرته على الخروج من الملعب ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة، وسط توقعات بتغييرات كبيرة في التشكيلة التي ستخوض المواجهة أمام المنتخب السوري سواء في منطقة خط وسط الميدان أو الهجوم بحثا عن فعالية أكبر، في ظل الحاجة الماسة للنقاط الثلاث.ويعول المنتخب القطري على قدرات النجم أكرم عفيف الذي طالما شكل حلا هجوميا فاعلا في صفوف المنتخب في السنوات الأخيرة، لكنه لم يجد الإسناد الكافي في مباراة فلسطين خصوصا في الشوط الأول، في حين قد يظهر ادميلسون جونيور منذ البداية، بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني من المباراة السابقة، وساهم وجوده في تحسين مردود المنتخب القطري على المستوى الهجومي بفضل سرعته ومهارته.وكان المدرب لوبيتغي قد أكد عقب المباراة الأولى ثقته في قدرة اللاعبين على تجاوز خسارة الافتتاح، والظهور بشكل مغاير في المباراة الثانية أمام المنتخب السوري بغرض تحقيق الفوز وتصحيح المسار.ومن جانبه يأمل المنتخب السوري مواصلة التألق في البطولة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي كسبها من الانتصار على المنتخب التونسي في مباراة لم يدخلها كمرشح للتفوق.ويعول المنتخب السوري على قدرات نجمه ولاعب الوحدة الإماراتي عمر خريبين صاحب هدف الفوز الرائع في مرمى المنتخب التونسي من ركلة حرة مباشرة، إلى جانب لاعبين آخرين قدموا مستوى كبيرا أمثال لاعب السيلية القطري السابق والشرطة العراقي الحالي محمود المواس ولاعب الفيصلي الأردني محمد الحلاق.وكان المنتخب السوري، الذي يقوده المدرب الإسباني خوسية لانا، قد بلغ نهائيات بطولة كأس العرب قطر 2025 بعدما تجاوز منتخب جنوب السودان بهدفين دون رد في التصفيات التمهيدية، ليسجل ظهوره الثامن.ومن جانبه، يبحث المنتخب القطري عن لقبه الأول في بطولة كأس العرب التي يشارك فيها للمرة الرابعة وكان حقق من قبل وصافتها في النسخة السابعة التي استضافها على أرضه عام 1998، فيما اكتفى بالمركز الثالث في النسخة الماضية التي استضافتها الدوحة أيضا عام 2021.