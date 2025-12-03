Babnet   Latest update 17:45 Tunis

وزيرة الأسرة تدعو إلى تجويد الخدمات بمركز رعاية المسنين بمنوبة

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 17:06
      
دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، خلال زيارة أدّتها اليوم الأربعاء إلى مركز رعاية المسنين بمنوبة، إلى مضاعفة الجهود من أجل مزيد تجويد الخدمات المسداة بالمركز وتطويرها وفق معايير الصحّة والسلامة، وبما يضمن المصلحة الفضلى لكبار السنّ.

وتفقّدت الوزيرة سير العمل بالمؤسسة والخدمات المقدّمة حاليا لفائدة نحو 60 مسنّا ومسنة، مؤكّدة ضرورة تدارك النقائص المسجّلة، وخاصة التأخير الحاصل في إنجاز مشروع التدفئة المركزية بفضاءات المركز، والعمل على استكماله في أقرب الآجال.



كما عاينت ظروف إعداد الأكلة بالمؤسسة، داعية إلى تعزيز العناية بنظافة المساحات الخارجية، إضافة إلى صيانة وتهيئة عدد من الفضاءات الداخلية بما يضمن جودة الإحاطة. والتقت الجابري بعدد من نزيلات ونزلاء المركز.


