Babnet   Latest update 13:19 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: النواب يوافقون على فصل جديد لتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e7df3453849.43691030_heklqfjnpomig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 12:25 قراءة: 0 د, 53 ث
      
صادق أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عمليات التصدير، وذلك رغم اعتراض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي شدّدت على أنّ هذا الإجراء لا يُدرج ضمن مجال قانون المالية، بل يتم تنظيمه بمذكرات وقرارات صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية.

وينصّ الفصل المصادق عليه على اعتماد كشف الحساب البنكي للمصدّر كوثيقة كافية لإثبات تلقي محاصيل التصدير، على أن يحترم المصدر الآجال القانونية، دون إلزامية الإدلاء بشهادة التطهير البنكي.



وبموجب هذا الفصل، تتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات الرقابية اعتماد هذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية، شريطة أن تكون صادرة مباشرة عن البنك الماسك للحساب، ومثبتة لهوية صاحب الحساب وتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.

ويُعدّ هذا الإثبات كافيا لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمتابعة المحاصيل، مع احتفاظ المصالح المختصة بحقّ طلب توضيحات إضافية عند الحاجة، دون تعطيل أو تعليق ملفات المصدّرين.

وفي تعقيبها، أكدت وزيرة المالية أنّ الحكومة تعمل بالفعل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع التصدير، غير أن الإطار المناسب لاعتماد مثل هذه التدابير يبقى في الترتيبات التنظيمية وليس في قانون المالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319639


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
17°-10
17°-11
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :