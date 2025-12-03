Babnet   Latest update 11:23 Tunis

تونس تولي أهمية لدعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية (وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693002c30bb679.20858836_gieojhkfnmpql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 10:27
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، يوم أمس الثلاثاء ، على الأهمية التي توليها تونس لدعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية في مجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يؤدي زيارة الى تونس في إطار مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل المنعقدة يومي 20 و03 ديسمبر الجاري ، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية فجر اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"

 

 وبين الوزير حرص البلاد على دعم مختلف أنشطة المنظمات العربية المختصة التي تتخذ من تونس مقرا لها، وتوفير كافة الظروف المناسبة لحسن أداء مهامها، مشددا على ضرورة توحيد الصفّ العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.

من جهته ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مواقف الرئاسة التونسية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ورؤيته بشأن دعم التعاون العربي المشترك، وفق ما جاء في نص البلاغ .
 
وبين أن المنظمات العربية المختصة العاملة بتونس تجد تسهيلات ورعاية تعكس الانخراط الفاعل لتونس في أنشطة جامعة الدول العربية والهياكل والمنظمات التابعة لها. كما تناول اللقاء عديد القضايا على الصعيدين الدولي والعربي ، وفق نفس البلاغ.


