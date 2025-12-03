تونس تولي أهمية لدعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية (وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693002c30bb679.20858836_gieojhkfnmpql.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، يوم أمس الثلاثاء ، على الأهمية التي توليها تونس لدعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور جامعة الدول العربية في مجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة.



جاء ذلك خلال استقباله للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يؤدي زيارة الى تونس في إطار مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل المنعقدة يومي 20 و03 ديسمبر الجاري ، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية فجر اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"









وبين الوزير حرص البلاد على دعم مختلف أنشطة المنظمات العربية المختصة التي تتخذ من تونس مقرا لها، وتوفير كافة الظروف المناسبة لحسن أداء مهامها، مشددا على ضرورة توحيد الصفّ العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.



من جهته ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مواقف الرئاسة التونسية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ورؤيته بشأن دعم التعاون العربي المشترك، وفق ما جاء في نص البلاغ .



كما تناول اللقاء عديد القضايا على الصعيدين الدولي والعربي ، وفق نفس البلاغ.