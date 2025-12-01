Babnet   Latest update 21:09 Tunis

بنزرت: تقدم اشغال بناء معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dd7c09023c9.70048238_iqmgfejonkhlp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 19:39
      
 قال والي بنزرت سالم بن يعقوب ان مشروع معهد الجلاء، كان يعتبر من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات، وقد إستنفرت جميع المصالح المركزية من وزارتي التربية والتجهيز علاوة عن المجلس الجهوي وبقية الهياكل بالولاية، لفض جميع الإشكالات وإستئناف الاشغال بنسق تصاعدي وإتمامه  في احسن الظروف واسرعها، ليكون جاهزا لإحتضان التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

   وشدد الوالي خلال زيارة لحضيرة الاشغال اليوم الاثنين، على مواصلة تعبئة الجهود والتسريع في إستكمال مختلف عناصر وفضاءات المشروع دون تسرع، مع الحرص على المراقبة الآنية لادق التفاصيل وإتمامها وفق كراسات الشروط الفنية المصادق عليها .  

   وأضاف ان هذا المشروع سيمكّن حال إستكماله من تعزيز الخارطة التعليمية والمنصة اللوجستية التربوية في كامل الجهة بداية من الموسم الدراسي المقبل، علاوة على انه يعتبر المنجز الأول من نوعه بكامل المعتمدية منذ تاسيسها، حيث سيمكن من إحتضان جميع التلاميذ من أبناء المنطقة وما جاورها من معتمديات وبالتالي تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات التربوية ببنزرت المدينة وغيرها من الإضافات النوعية والكمية، وفي مقدمتها المساهمة في تحسين النتائج والحاصل التربوي السنوي بالمنطقة والجهة ككل .

  يذكر ان مشروع "المعهد الثانوي الجلاء ببنزرت الجنوبية"، يمتد على مساحة 2 هكتار، ويضم 8 قاعات عادية و8 قاعات إختصاص، بطاقة إستيعاب تراوح بين 500 و 600 تلميذ وتلميذة، علاوة على المركب الاداري وفضاء الاساتذة وغيرها  من الاضافات، وتبلغ تكلفته المالية المحينة 9 مليون دينار، ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار "BEI" 
 


