سامي الطرابلسي: سيطرنا على اغلب فترات المباراة ولم ينقصنا الا التهديف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dd40d96a069.47418017_kgejfloqinpmh.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي عن أسفه الشديد للخسارة أمام المنتخب السوري بنتيجة 0 – 1 في المباراة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى من كأس العرب قطر 2025، مؤكدا أنّ المنتخب كان الأفضل أغلب فترات اللقاء لكنّه افتقد اللمسة الأخيرة.



وقال الطرابلسي في الندوة الصحفية بعد نهاية المباراة:





"مبروك للمنتخب السوري. منتخبنا قدم أداء جيدا وسيطر على أغلب فترات اللعب، ولم ينقصنا سوى التهديف."





وأضاف:

"يجب نسيان هزيمة اليوم والتفكير في اللقاءات القادمة… المهم استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى، ونسعى لتقديم مستويات مميزة وتحقيق الفوز."



وتابع مؤكدا:

"قبلنا هدفا من كرة ثابتة… هذا لا يقلل من قيمة منتخبنا. سنعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات القادمة."





من جانبه، عبّر المدرب الإسباني خوسيه لانا عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين، مشيدا بالأداء القوي لمنتخبه أمام تونس.



وقال لانا:

"كنا نعلم أنّ المباراة ستكون صعبة. اللاعبون قدموا مستوى جيدا وتمكنا من التسجيل وحصد النقاط الثلاث… أنا راض تماما عنهم."



وأضاف:

"كنا نطمح لتسجيل المزيد، لكن المنافس كان ندا قويا… لاعبونا تصدوا لمحاولات المنتخب التونسي بنجاح."



وأشار إلى الدور الكبير للقائد عمر خريبين:

"خريبين ساهم بخبرته في مساعدة اللاعبين الشبان… وبفضله تمكنّا من تحقيق الفوز."



وتابع مؤكدا:

"اختياراتنا الفنية واضحة وشفافة… نعتمد على الجاهزية والانسجام. اللاعبون الشبان في مرحلة تطوير ذاتي، وهذه المجموعة لعبت معا لفترة طويلة." وأضاف:وتابع مؤكدا:من جانبه، عبّر المدرب الإسبانيعنبالفوز الثمين، مشيدا بالأداء القوي لمنتخبه أمام تونس.وقال لانا:وأضاف:وأشار إلى الدور الكبير للقائدوتابع مؤكدا: