Babnet   Latest update 19:39 Tunis

التيار الشعبي يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون تونس الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a23ad1563776.71178454_mnilhfoekpjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 18:33 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أدان حزب التيار الشعبي ما وصفه ب"السلوك العدائي" للبرلمان الأوروبي "بتدخله السافر" في شؤون تونس الداخلية، معتبرا ذلك "محاولة للتذكيرالدائم بسياسات الاستعلاء والهيمنة والعنصرية التي تسببت في مآسي لشعبنا وأمتنا والإنسانية لقرون"
وجدد الحزب في بيان اليوم الاثنين، على إثر انعقاد لجنته المركزية يوم أمس الأحد بالعاصمة ، رفضه وإدانته "لكل محاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل أفراد وقوى عميلة"
واعتبر أن إعادة إنتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي، هو من من أوكد أولويات المرحلة، "وهو ما سيساعد على إعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية، إلى جانب التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين والمتمثلة في المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا للفصل 119 من الدستور.

وأكد الحزب ضرورة الشروع في معالجة "حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة"، وفق نص البيان، وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام، فضلا عن توفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي.

ودعا من جهة أخرى، إلى تركيز هيئة تعديلية تشرف على قطاع الإعلام "الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع حيوي"، وإلى تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي التي اعتبر الحزب أنها "قلصت في الترشحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد".
وأكد الحزب في السياق ذاته ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمها الانتخابات البلدية التي يرى الحزب أنه لم يعد من المسموح تأجيلها أكثر، وكذلك التشريعية المقبلة وبما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة.
ذكرى



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319541


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-8
20°-11
17°-11
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :