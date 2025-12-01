المرصد التونسي للإقتصاد: عدم تمرير الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدّد بالتراجع خطوة إلى الوراء في مسار العدالة الجبائية

اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن إسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مستوى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يعدّ خطوة قد تُضعف مسار العدالة الجبائية في حال عدم إعادة طرحه خلال الجلسة العامة والمصادقة عليه.



الفصل 50 ومسار توسيع الضريبة على الثروة



تركيز الثروة في تونس… مؤشرات مقلقة



نظام جبائي غير متوازن



أهمية تمرير الفصل 50



فرصة ما تزال قائمة



وكانت لجنة المالية قد أسقطت الفصل المتعلّق بـ، وهو من أكثر الفصول إثارة للجدل بين لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم.ويقترح الفصل الحكومي توسيع نطاق الضريبة على الثروة العقارية – المُعتمدة منذ قانون المالية– والتي تُفرض بنسبةعلى المكاسب العقارية التي تفوق قيمتها، مع إعفاء المسكن الرئيسي والعقارات المهنية.ويهدف الفصل 50 إلى:ليشمل العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة.بالنسبة للمكاسب بينللمكاسب التي تفوقذكر المرصد – استنادا إلى دراسات مشتركة مع– أرقاما تعكس حجم الاختلال في توزيع الثروة:من التونسيين الأكثر ثراء يملكونمن الثروة.فقط يستحوذون علىمن مجموع الثروة.* في المقابل، لا يمتلكمن السكان سوىمن الثروة.وأشار المرصد إلى أنّ هذا التمركز أصبح، وفق تقارير مجموعة العشرين حول اللامساواة العالمية.أوضح المرصد أنّ النظام الجبائي التونسي يعاني من ضعف التصاعدية الحقيقية، رغم إضافة شرائح جديدة لضريبة الدخل في قانون المالية 2025، وذلك بسبب الامتيازات الواسعة التي تتمتع بها مداخيل رأس المال.وأشار إلى تقرير البنك الدولي لسنةالذي يؤكد أن تونس تسجلبين الضريبة على دخل العمل والضريبة على رأس المال في الدول النامية، مما يعمّق اختلال توزيع العبء الجبائي.يرى المرصد أن توسيع الضريبة على الثروة:في ظل عجز الميزانية وضيق الحيز المالي.مثل الصحة والتعليم والنقل.بما يتناسب مع القدرة الحقيقية للدفع.كما دعا إلى:عبر تسقيف قيمته.للضريبة بما يعزز تصاعديتها.لتحديد المردودية المنتظرة من الإجراء.أكد المرصد أن البرلمان، بغرفتيه، لا يزال أمامه فرصة خلال الجلسات العامة لإعادة إدراج الفصل 50 وتعزيز فاعلية الضريبة على الثروة، من أجل ضمانوتوزيع أكثر إنصافا للموارد.