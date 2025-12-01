البنك المركزي: استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة للشهر الثالث على التوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7،49 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، وفق معطيات صادرة الإثنين عن البنك المركزي التونسي.



وشهد معدل الفائدة في السوق النقدية منذ بداية السنة، منحى تنازلي، حيث إنخفض من 7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025 إلى 7،91 بالمائة خلال شهرمارس 2025، ثم تراجع إلى 7،50 بالمائة خلال الفترة من أفريل إلى أوت، ليستقر عند 7،49 بالمائة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025.









يشار إلى أن معدل الفائدة في السوق النقدية بلغ أدنى مستوى له منذ شهر جانفي 2023.



وللتذكير، فإن معدل الفائدة في السوق النقدية يعتمد بشكل كبير على تطوّر سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تمّت مراجعته نحو الإنخفاض بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر مارس 2025، لينتقل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة. يشار إلى أن معدل الفائدة في السوق النقدية بلغ أدنى مستوى له منذ شهر جانفي 2023.وللتذكير، فإن معدل الفائدة في السوق النقدية يعتمد بشكل كبير على تطوّر سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تمّت مراجعته نحو الإنخفاض بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر مارس 2025، لينتقل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة.