قابس: تكثيف حملات النظافة

انطلقت اليوم الاثنين، بالدائرة البلدية بعرام من معتمدية مارث بولاية قابس حملة للنظافة تستهدف القضاء على عدد من النقاط السوداء ورفع الفضلات المنزلية، وذلك باشراف والي الجهة رضوان نصيبي.

وكان الوالي قد أشرف يوم أمس الأحد، على حملة نظافة نظمتها جمعية "ساعد" للعمل التطوعي بغنوش (بشرق وغرب السكة)، استهدفت رفع الفضلات الموجودة بجانبي السكة، على طول 1.2 كلم، وتم لانجاحها توفيرالعديد من التجهيزات التى من بينها 06 شاحنات ثقيلة و05 آلات تراكس.

كما أشرف الوالي ايضا على إنطلاق حملة للنظافة بالمصب القديم للفضلات بوذرف الموجود على مستوى طريق قفصة، والذي يعد من النقاط السوداء بالمنطقة.





وقامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان، التي أمنت الحملة خلال يومي السبت والأحد بتدخلات نوعية لدعم جهود بلدية وذرف في مجال النظافة ورفعت 2300 طن من الفواضل على مستوى مقاطع وذرف.



وتندرج هذه الحملات، في نطاق تنفيذ مخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم 25 نوفمبر المنقضي باشراف السلط الجهوية، وتمت فيها دعوة البلديات الى تنظيم حملات للنظافة لتحسين نظافة المحيط والقضاء على كل النقاط السوداء الموجودة بالجهة.

