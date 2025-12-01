Babnet   Latest update 19:23 Tunis

قابس: تكثيف حملات النظافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 18:12 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انطلقت اليوم الاثنين، بالدائرة البلدية بعرام من معتمدية مارث بولاية قابس حملة للنظافة تستهدف القضاء على عدد من النقاط السوداء ورفع الفضلات المنزلية، وذلك باشراف والي الجهة رضوان نصيبي.
 وكان الوالي قد أشرف يوم أمس الأحد، على حملة نظافة نظمتها جمعية "ساعد" للعمل التطوعي بغنوش (بشرق وغرب السكة)، استهدفت رفع الفضلات الموجودة بجانبي السكة، على طول 1.2 كلم، وتم لانجاحها توفيرالعديد من التجهيزات التى من بينها 06 شاحنات ثقيلة و05 آلات تراكس.
كما أشرف الوالي ايضا على إنطلاق حملة للنظافة بالمصب القديم للفضلات بوذرف الموجود على مستوى طريق قفصة، والذي يعد من النقاط السوداء بالمنطقة. 

وقامت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان، التي أمنت الحملة خلال يومي السبت والأحد بتدخلات نوعية لدعم جهود بلدية وذرف في مجال النظافة ورفعت 2300 طن من الفواضل على مستوى مقاطع وذرف.

وتندرج هذه الحملات، في نطاق تنفيذ مخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم 25 نوفمبر المنقضي باشراف السلط الجهوية، وتمت فيها دعوة البلديات الى تنظيم حملات للنظافة لتحسين نظافة المحيط والقضاء على كل النقاط السوداء الموجودة بالجهة.
وانطلقت بلديات الجهة مدعومة بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان منذ نهاية الأسبوع، في انجاز هذه الحملات، وخصصت لها العديد من التجهيزات مستهدفة بها تنظيف المحيط من الفضلات الموجودة فيه وفي مقدمتها فواضل البناء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319524


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-8
20°-11
17°-11
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :