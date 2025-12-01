وزير الداخلية يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d87be48a5f6.48553900_inpfjohegqmlk.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الداخلية خالد النوري، صباح اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس وان لي والوفد المرافق له.



وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويجسد إرادة قيادتي البلدين التي تم تأكيدها خلال القمة الصينية الإفريقية السنة الفارطة.