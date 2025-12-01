Babnet   Latest update 14:36 Tunis

اليوم العلمي الاول حول علم المناعة يوم 4 ديسمبر 2025 بكلية العلوم بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d800ed62c99.00578099_hpnoigmlkjfeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025
      
تنظم كلية العلوم بصفاقس، يوما علميا في دورته الاولى حول علم المناعة، وذلك يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري، بمدرج القدس بمقر الكلية

ويعد هذا اليوم العلمي منصة هامة للتواصل والتفاعل بين الخبراء في علم المناعة حول التحديات الراهنة في هذا المجال وتعزيز التعاون بين بين الباحثين السريرين والطلبة



ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الباحثين والطلبة وطلبة الدكتوراه والمهتمين بالعلوم الطبية الحيوية الى تبادل المعارف والخبرات ومزيد تشجيع الابتكار العلمي في هذا المجال

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية وجلسات تفاعليةً ونقاشات حول التكنولوجيا المناعية كأداة للتشخيص والعلاج وكيفية تطبيق الأساليب التكنولوجية المناعية

علم المناعة هو فرع من علم الأحياء الذي يدرس الجهاز المناعي، المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد العوامل المعدية (مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات) والمواد الغريبة الأخرى (مثل المواد المسببة للحساسية والخلايا السرطانية).


