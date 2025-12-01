تعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي محور لقاء النفطي بنظيره الجزائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d5fecef4cd6.11157578_kejonmhligpqf.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت المسائل المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية وأهمية العمل على متابعة الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز مكانة إفريقيا وحضورها في المنتظم الأممي، محور اللقاء الذي جمع، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.



واستعرض الطرفان، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، سير الاستعدادات الحثيثة من أجل إعداد وإنجاح اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، التي ستلتئم قريبا بتونس على مستوى رئيسة الحكومة التونسية والوزير الأول الجزائري، قصد تحقيق النتائج المرجوة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، وتسهيل إقامة مواطني البلدين وتنقلهم.









كما شكّل اللقاء مناسبة للتداول في الشأن الليبي وتأكيد ضرورة إعطاء دفع للآلية الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا، بما يسهم في إيجاد حل ليبي -ليبي ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.



وأجرى النفطي، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المنعقدين بالجزائر من 30 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2025، لقاءت جمعته مع نظرائه من رواندا والطوغو وناميبيا تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية والعمل الإفريقي المشترك.



كما تحادث مع رئيس برلمان عموم إفريقيا الذي أحاطه علما بسير عمل هذه المؤسسة البرلمانية الإفريقية وتم التأكيد بالمناسبة على أهمية العمل البرلماني المشترك كرافد لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في إفريقيا.