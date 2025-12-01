انتخاب منذر خبشاش رئيسا جديدا للجامعة التونسية لشركات التأمين الى غاية أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d5bbdcbd003.63213772_qgjienokplfhm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين، عن انتخاب منذر خَبشاش، رئيسًا جديدًا للجامعة إلى حدود يوم 14 أفريل 2026، خلفًا لحسّان الفقي



وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذا الانتخاب يندرج في إطار تجديد هياكل التسيير داخل المنظمة المهنية التي تمثل قطاع التأمين





في تونس





كما كشفت الجامعة عن تركيبة المكتب التنفيذي للفترة ذاتها المتكون من يزيد السلاوتي، تم التجديد له في منصبه كنائب للرئيس

ونابغة النيفر (حرم دريس)، نائبة رئيس جديدة وأنور بلحاج عبد اللطيف، نائب رئيس جديد



وأكدت الجامعة، حرصها على الاضطلاع بمهامها في تطوير القطاع وبما يسهم في تنميته ودعم إشعاعه داخل تونس وخارجها



وتُعدّ الجامعة التونسية لشركات التأمين المنظمة المهنية التي تجمع كل شركات التأمين الناشطة في تونس



وتضطلع الجامعة بدور محوري في تمثيل الشركات لدى السلطات والهياكل التنظيمية ودعم تطوير التشريعات المنظمة للقطاع إلى جانب تعزيز الحوكمة وجودة الخدمات التأمينية



كما تضطلع بالمساهمة في نشر ثقافة التأمين داخل المجتمع التونسي وتنسيق الجهود بين المؤسسات لتطوير منتوجات جديدة والرفع

من مستوى الحماية التأمينية





في تونسكما كشفت الجامعة عن تركيبة المكتب التنفيذي للفترة ذاتها المتكون من يزيد السلاوتي، تم التجديد له في منصبه كنائب للرئيسونابغة النيفر (حرم دريس)، نائبة رئيس جديدة وأنور بلحاج عبد اللطيف، نائب رئيس جديدوأكدت الجامعة، حرصها على الاضطلاع بمهامها في تطوير القطاع وبما يسهم في تنميته ودعم إشعاعه داخل تونس وخارجهاوتُعدّ الجامعة التونسية لشركات التأمين المنظمة المهنية التي تجمع كل شركات التأمين الناشطة في تونسوتضطلع الجامعة بدور محوري في تمثيل الشركات لدى السلطات والهياكل التنظيمية ودعم تطوير التشريعات المنظمة للقطاع إلى جانب تعزيز الحوكمة وجودة الخدمات التأمينيةكما تضطلع بالمساهمة في نشر ثقافة التأمين داخل المجتمع التونسي وتنسيق الجهود بين المؤسسات لتطوير منتوجات جديدة والرفعمن مستوى الحماية التأمينية