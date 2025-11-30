Babnet   Latest update 18:34 Tunis

بطولة العالم لكرة اليد سيدات: المنتخب التونسي يتهزم أمام نظيره البولوني 26- 29

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hanball2015.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 18:31 قراءة: 0 د, 53 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم الأحد أمام نظيره البولوني بنتيجية 26 - 29 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لبطولة العالم الجارية حاليا بهولندا وألمانيا إلى غاية 14 ديسمبر القادم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 13-13.



يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد انهزم يوم الجمعة في لقائه الافتتاحي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 18-43، في حين فاز المنتخب البولوني على نظيره الصيني بنتيجة 36-20.

وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب:

الأحد 30 نوفمبر 2025 – الجولة الثانية

تونس - بولونيا: 26 - 29
س 18 / فرنسا - الصين

الجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الأولى

بولونيا - الصين: 36-20
تونس - فرنسا: 18-43

الترتيب

بولونيا: 4 ن / 2 ل
فرنسا: 2 ن / 1 ل
الصين: 0 ن / 1 ل
تونس: 0 ن / 2 ل

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 – الجولة الثالثة

س 18 و30دق / تونس - الصين
س 21 / فرنسا - بولونيا

ملاحظة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى الدور الثاني في حين يخوض صاحب المركز الرابع الدور الترتيبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319491


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
18°-10
20°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*