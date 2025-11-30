بطولة العالم لكرة اليد سيدات: المنتخب التونسي يتهزم أمام نظيره البولوني 26- 29

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hanball2015.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم الأحد أمام نظيره البولوني بنتيجية 26 - 29 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لبطولة العالم الجارية حاليا بهولندا وألمانيا إلى غاية 14 ديسمبر القادم.



وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 13-13.









يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد انهزم يوم الجمعة في لقائه الافتتاحي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 18-43، في حين فاز المنتخب البولوني على نظيره الصيني بنتيجة 36-20.



وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب:



الأحد 30 نوفمبر 2025 – الجولة الثانية

تونس - بولونيا: 26 - 29

س 18 / فرنسا - الصين



الجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الأولى

بولونيا - الصين: 36-20

تونس - فرنسا: 18-43



الترتيب

بولونيا: 4 ن / 2 ل

فرنسا: 2 ن / 1 ل

الصين: 0 ن / 1 ل

تونس: 0 ن / 2 ل



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 – الجولة الثالثة

س 18 و30دق / تونس - الصين

س 21 / فرنسا - بولونيا



