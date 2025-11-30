بطولة العالم لكرة اليد سيدات: المنتخب التونسي يتهزم أمام نظيره البولوني 26- 29
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم الأحد أمام نظيره البولوني بنتيجية 26 - 29 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول لبطولة العالم الجارية حاليا بهولندا وألمانيا إلى غاية 14 ديسمبر القادم.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 13-13.
يذكر أنّ المنتخب التونسي كان قد انهزم يوم الجمعة في لقائه الافتتاحي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 18-43، في حين فاز المنتخب البولوني على نظيره الصيني بنتيجة 36-20.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة والترتيب:
الأحد 30 نوفمبر 2025 – الجولة الثانيةتونس - بولونيا: 26 - 29
س 18 / فرنسا - الصين
الجمعة 28 نوفمبر 2025 – الجولة الأولىبولونيا - الصين: 36-20
تونس - فرنسا: 18-43
الترتيببولونيا: 4 ن / 2 ل
فرنسا: 2 ن / 1 ل
الصين: 0 ن / 1 ل
تونس: 0 ن / 2 ل
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 – الجولة الثالثةس 18 و30دق / تونس - الصين
س 21 / فرنسا - بولونيا
ملاحظة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى الدور الثاني في حين يخوض صاحب المركز الرابع الدور الترتيبي.
