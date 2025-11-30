أيام قرطاج السينمائية 2025: فلسطين في صدارة البرمجة واحتفاء برواد السينما العربية والإفريقية

قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية (13 – 20 ديسمبر 2025)، كشفت إدارة المهرجان عن ملامح برمجتها لهذا السنة والتي تتوزع بين تكريمات لقامات بارزة ورحلات سينمائية عابرة للقارات والأزمان والثقافات، في تظاهرة تؤكد مجددا مكانتها كأعرق مهرجان سينمائي في إفريقيا والعالم العربي.



وتضع أيام قرطاج السينمائية القضية الفلسطينية في قلب اهتماماتها، إذ يحضر قطاع غزة على الشاشة من خلال أعمال تنقل الألم والصمود والأمل. ويبرز الفيلم الوثائقي "من المسافة الصفر" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي الذي أُنجزه خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في الفترة التي تلت أحداث 7 أكتوبر 2023، باعتباره شهادة سينمائية موجهة إلى العالم. أما الفيلم الروائي "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، المرشح لتمثيل فلسطين في أوسكار 2026، فسيكون فيلم الافتتاح، حاملا قصصا إنسانية توثق الذاكرة والهوية والمقاومة.



وتفتح البرمجة "نوافذ سفر" نحو سينماءات متعددة أبرزها السينما الأرمنية التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن. ويعرض المهرجان أعمالا تحتفي بذاكرة الأمة الأرمنية وشعرية الصورة ومواضيع الهوية والشتات "دياسبورا" والمقاومة. أما السينما الفلبينية التي تعدّ إحدى أقدم الصناعات الآسيوية وأكثرها ثراء، فتسجل حضورها بعدد من الأفلام من بينها "Thy Womb" / "Sakaling Hindi Makarating"/ "Paglipay" / "John Denver Trending" / “Insiang". كما تحضر السينما الإسبانية بأفلام مثل "Morlaix"/ "Romerيa"/ "La Casa"/"El 47" /" Deaf”.وتحتفي السينما اللاتينية في هذه الدورة بالمقاومة والذاكرة الشعبية عبر أعمال مثل "Les"Les Bruits de Recife" / "La Chute du Ciel"/ "Le Sang du Condor" / "Utama" / "L’ةté des Poissons Volants"/ "Mon Pays Imaginaire" / "La Noche de 12 Aٌos".وتخصص الدورة برنامجا للأفلام العربية التي مثلت خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين قفزة نوعية على مستوى الشكل والمضمون وأسهمت في بروز جيل جديد من المخرجين الحالمين بتجديد النظرة إلى واقعهم. كما تعرض ضمن قسم السينما الخضراء مجموعة من الأعمال المهتمة بالبيئة من بينها "أطفال فاطمة" لعبد الحميد بوشناق و"تل الأفاعي" لجويل أبو شنبكي و"شجرة الجحيم" لرائد زينو و"ذاكرة شجرة" لوسيم طانيوس و"The Earth Weavers" لريما قديسي.وتولي الأيام حيزا واسعا لتكريم رموز تركت بصمتها في السينما التونسية والعربية والإفريقية، مؤكدة دورها في حفظ الذاكرة السينمائية. وتكرم الدورة المخرج التونسي ورجل المسرح والسينما محمد فاضل الجزيري (1948-2025) من خلال عرض فيلمي "العرس" (1978) وهو نسخة مرممة تعرض لأول مرة في تونس و"عبور" (1982) لمحمود بن محمود حيث أدى الجزيري الدور الرئيسي.وتحيي الأيام الذكرى المئوية للمخرج "بولان سوما نو فييرا" (1925-1987) من البينين عبر عرض ثلاثة من أعماله وتنظيم معرض يوثق أثره في بناء السينما الإفريقية. وتكرم الدورة أيضا المخرج المالي الكبير سليمان سيسيه (1940-2025)، عبر عرض ثلاثة أفلام من روائعه هي "Den Muso" / "Finyè" / "Yeelen"، إضافة إلى فيلم "تحية ابنة لوالدها" (2022) لابنته "فاتو سيسيه".وتحتفي الأيام بالفنانة العالمية كلوديا كاردينالي التي ولدت في تونس وتحديدا بمدينة حلق الوادي، وذلك من خلال عرض ثلاثة أفلام تستعيد مسيرتها وصلتها ببلدها الأم تونس أبرزها "Les Anneaux d’or"/ "Claudia Cardinale : La plus belle Italienne de Tunis" "/Claudia Cardinale : La Tunisie… splendeur et beauté"ويسجل المهرجان حضور الفيلم الوثائقي "وليد شميّط… حياة في قلب السينما" لابنه سليم شميّط يعقبه نقاش يستعيد مسيرة أحد أبرز الأصوات النقدية في العالم العربي. وتخصص الدورة ضمن برمجتها أيضا احتفاء خاصا بالمخرج التونسي محمود بن محمود عبر عرض ستة من أعماله وتنظيم ماستر كلاس حول تجربته. كما تكرم الدورة المنتج التونسي عبد العزيز بن ملوكة عبر عرض مجموعة أفلام أنتجها، وتميزت بتنوعها وجرأتها الفنية.