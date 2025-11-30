تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان منطقة "رحال" من معتمدية بئر الحفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت صباح اليوم الأحد، بمنطقة "رحال" من معتمدية بئر الحفي التابعة لولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية "رحال" بهدف تقريب الخدمات الصحية وخدمات طب الاختصاص من المواطنين سكان المنطقة الريفية "رحال".



وبين مدير المدرسة الإعدادية "رحال" عبد الحفيظ خدمي في تصريح ل/وات/، أن تنظيم القافلة كان مبادرة مشتركة تهدف الى مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن في المناطق الريفية وخاصة طب الاختصاص الذي يغيب في المستوصفات ومراكز الصحة الأساسية، والمنطقة جغرافيا تبعد على مركز الولاية حوالي 70 كلم ما يكبد المواطن مشقة التنقل وهي فرصة للاستفادة من خدمات مجانية لفائدة سكان المنطقة من كل الفئات العمرية.









وتضمنت القافلة خدمات صحية في اختصاصات الطب العام وطب الأسنان وطب الأعصاب وطب العيون وطب النساء والتوليد وطب القلب والشرايين والأمراض الصدرية وطب الأطفال وطب الأنف والأذن والحنجرة وتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



وأكد عبد الحفيظ الخدمي أن الاقبال كان كبيرا من متساكني المنطقة وخاصة في بعض الاختصاصات على غرار طب العيون ما جعل المشرفين على القافلة يفكرون في تخصيص قافلة مستقبلا خاصة بطب العيون لفائدة تلاميذ المنطقة.



وشارك في تنظيم القافلة المكتب الجهوي للصحة الإنجابية والإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد ومعتمدية بئر الحفي والمجلس المحلي ببئر الحفي وبلدية "رحال" والمدرسة الاعدادية "رحال" والمستشفى المحلي ببئر الحفي والجمعية التونسية للصحة الإنجابية.