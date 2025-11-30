Babnet   Latest update 18:34 Tunis

تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة سكان منطقة "رحال" من معتمدية بئر الحفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 18:10 قراءة: 1 د, 0 ث
      
انتظمت صباح اليوم الأحد، بمنطقة "رحال" من معتمدية بئر الحفي التابعة لولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية "رحال" بهدف تقريب الخدمات الصحية وخدمات طب الاختصاص من المواطنين سكان المنطقة الريفية "رحال".

وبين مدير المدرسة الإعدادية "رحال" عبد الحفيظ خدمي في تصريح ل/وات/، أن تنظيم القافلة كان مبادرة مشتركة تهدف الى مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن في المناطق الريفية وخاصة طب الاختصاص الذي يغيب في المستوصفات ومراكز الصحة الأساسية، والمنطقة جغرافيا تبعد على مركز الولاية حوالي 70 كلم ما يكبد المواطن مشقة التنقل وهي فرصة للاستفادة من خدمات مجانية لفائدة سكان المنطقة من كل الفئات العمرية.



وتضمنت القافلة خدمات صحية في اختصاصات الطب العام وطب الأسنان وطب الأعصاب وطب العيون وطب النساء والتوليد وطب القلب والشرايين والأمراض الصدرية وطب الأطفال وطب الأنف والأذن والحنجرة وتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكد عبد الحفيظ الخدمي أن الاقبال كان كبيرا من متساكني المنطقة وخاصة في بعض الاختصاصات على غرار طب العيون ما جعل المشرفين على القافلة يفكرون في تخصيص قافلة مستقبلا خاصة بطب العيون لفائدة تلاميذ المنطقة.

وشارك في تنظيم القافلة المكتب الجهوي للصحة الإنجابية والإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد ومعتمدية بئر الحفي والمجلس المحلي ببئر الحفي وبلدية "رحال" والمدرسة الاعدادية "رحال" والمستشفى المحلي ببئر الحفي والجمعية التونسية للصحة الإنجابية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319483


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
18°-10
20°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*