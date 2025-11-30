Babnet   Latest update 16:55 Tunis

مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c6881823c95.80988864_onglkepmfqjhi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 16:22 قراءة: 1 د, 10 ث
      
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة أمس السبت 29 نوفمبر 2025، على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري بمقتضى الفصل 61 في صيغته المعدّلة، وذلك بـ 74 صوتا بنعم و9 محتفظين و40 رافضا.

وينص هذا الفصل على إحداث صندوق خاص لدى المركز الوطني للسينما والصورة يُعنى بدعم الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وتوجيه موارده لتمويل برامج تطوير البنية التحتية للسينما وقاعات العرض، وتشجيع مختلف جهات الجمهورية على بعث قاعات سينما جديدة وإعادة تهيئة المتوفّرة منها.

كما يهدف الصندوق إلى إحداث أستوديوهات عصرية للتصوير ومخابر رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التقنية السينمائية واستقطاب الإنتاجات الأجنبية لتصوير أفلام ومسلسلات في تونس وتحديث منظومات رخص التصوير وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الوطنية والدولية.


ويشمل دور الصندوق أيضا دعم الإنتاج السينمائي التونسي وتعزيز التعاون الفني المشترك وتكوين الكفاءات من كتّاب السيناريو ومخرجين وفنيين، وتطوير المهرجانات السينمائية الوطنية والدولية، فضلا عن حفظ التراث السينمائي من خلال دعم أرشيف السينما والسمعي البصري التونسي.

كما يمول الصندوق بنسبة 1.75% من رقم معاملات موزعي خدمات الإنترنت والمؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات، إلى جانب إتاوة بنسبة 1% على توريد المعدات الرقمية المختلفة، ومداخيل مالية من عائدات الإشهار السمعي البصري ومعاليم دخول قاعات السينما، والهبات والموارد التي يتيحها التشريع الجاري به العمل.
وسيُعهد بالتصرف في الصندوق إلى المركز الوطني للسينما والصورة وفق اتفاقية تبرم مع وزارة الشؤون الثقافية، مع تخصيص 50% من موارده لضمان قروض لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319487


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-10
18°-10
20°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*