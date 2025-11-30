مجلس نواب الشعب يصادق على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c6881823c95.80988864_onglkepmfqjhi.jpg width=100 align=left border=0>

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة أمس السبت 29 نوفمبر 2025، على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري بمقتضى الفصل 61 في صيغته المعدّلة، وذلك بـ 74 صوتا بنعم و9 محتفظين و40 رافضا.



وينص هذا الفصل على إحداث صندوق خاص لدى المركز الوطني للسينما والصورة يُعنى بدعم الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وتوجيه موارده لتمويل برامج تطوير البنية التحتية للسينما وقاعات العرض، وتشجيع مختلف جهات الجمهورية على بعث قاعات سينما جديدة وإعادة تهيئة المتوفّرة منها.





كما يهدف الصندوق إلى إحداث أستوديوهات عصرية للتصوير ومخابر رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التقنية السينمائية واستقطاب الإنتاجات الأجنبية لتصوير أفلام ومسلسلات في تونس وتحديث منظومات رخص التصوير وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الوطنية والدولية.





ويشمل دور الصندوق أيضا دعم الإنتاج السينمائي التونسي وتعزيز التعاون الفني المشترك وتكوين الكفاءات من كتّاب السيناريو ومخرجين وفنيين، وتطوير المهرجانات السينمائية الوطنية والدولية، فضلا عن حفظ التراث السينمائي من خلال دعم أرشيف السينما والسمعي البصري التونسي.



كما يمول الصندوق بنسبة 1.75% من رقم معاملات موزعي خدمات الإنترنت والمؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات، إلى جانب إتاوة بنسبة 1% على توريد المعدات الرقمية المختلفة، ومداخيل مالية من عائدات الإشهار السمعي البصري ومعاليم دخول قاعات السينما، والهبات والموارد التي يتيحها التشريع الجاري به العمل.

وسيُعهد بالتصرف في الصندوق إلى المركز الوطني للسينما والصورة وفق اتفاقية تبرم مع وزارة الشؤون الثقافية، مع تخصيص 50% من موارده لضمان قروض لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري.