البطولة الإنقليزية: صدام أرسنال وتشيلسي يفرض نفسه في أبرز مواجهات الجولة 13

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ac78e76c6f4.61503512_hpokienmgqflj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025
      
تتجه الأنظار، غدا الأحد، إلى ملعب قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي أرسنال المتصدر بـ تشيلسي الوصيف في مواجهة تعدّ من أهم محطات الموسم حتى الآن.

ويخوض أرسنال المباراة وهو في صدارة الترتيب بـ 29 نقطة، متقدما بـ 6 نقاط على تشيلسي صاحب المركز الثاني، في لقاء يبحث خلاله كل فريق عن انتصار مفصلي في سباق المنافسة على اللقب.



أداء الفريقين في الفترة الأخيرة يعكس جاهزيتهما لهذا الموعد، إذ نجح أرسنال في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، حقق خلالها 14 انتصارا. من جهته، يعيش تشيلسي فترة انتعاشة واضحة ويسعى للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر.

وتأتي المواجهة في ظل دفعة معنوية قوية للفريقين بعد نتائجهما الأخيرة في رابطة أبطال أوروبا، حيث فاز أرسنال على بايرن ميونخ 3-1، فيما تفوق تشيلسي على برشلونة 3-0.

وتصبّ الأرقام في مصلحة أرسنال خلال اللقاءات الأخيرة بين الجانبين، إذ فاز في 8 مباريات من أصل آخر 12 مواجهة، مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، بينما يعود آخر انتصار لتشيلسي في الدوري على أرسنال إلى 18 أوت 2018.

وتفتتح مباريات الجولة غدا السبت بلقاء مانشستر سيتي (المركز الثالث – 22 نقطة) مع ليدز يونايتد (المركز 18 – 11 نقطة)، في مباراة يبحث فيها السيتي عن العودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيوكاسل.

كما يواجه ليفربول حامل اللقب أزمة نتائج حادة بعد تكبده 6 هزائم في آخر 7 مباريات بالبطولة، و9 هزائم في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات، ويأمل في الخروج من أزمته عبر بوابة وست هام يونايتد صاحب المركز 17 بـ 11 نقطة.


