وزير التجهيز يدعو الى تعزيز الجهود للحفاظ على نظافة الملك العمومي

دعا وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري جميع المصالح ذات العلاقة بالوزارة على المستويين المركزي والجهوي بتعزيز الجهود للحفاظ على نظافة الملك العمومي.



واوصى في هذا الاطار بتكثيف حملات التنظيف بصفة مستمرة ومنتظمة للطرقات المرقمة والمسالك الريفية ومحيطها، مع التأكد من عدم ترك أي مخلفات على أطراف الطرقات، وفق بيانات نشرتها الوزارة الجمعة.





وشملت توصيات وزير التجهيز تطبيق حازم للإجراءات المعمول بها لحماية الملك العمومي للطرقات ومتابعة ميدانية للوضع البيئي بشكل مستمر لضمان استدامة النظاقة على الطرقات.



كما شدد على ضرورة استمرار هذه الإجراءات لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لجميع مستعملي الطرقات.

