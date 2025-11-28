Babnet   Latest update 18:46 Tunis

المبارزة-تونس تنظم كأس العالم للفلوري و437 رياضيا ورياضية يشاركون في كأس العالم للسابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674e0f1d811ee1.68450768_fmhegknlijpoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 18:17
      
أكد حسان الزواري عضو المكتب الجامعي للجامعة التونسية للمبارزة أنّ الاتحاد الدولي للعبة منح تونس شرف تنظيم كأس العالم في اختصاص "الفلوري" لصنف الأصاغر والصغريات.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ نجاح تونس التنظيمي هو الذي حفّز الاتحاد الدولي للمبارزة على تجديد الثقة في تونس، كاشفا في هذا السياق أنّ كأس العالم ستقام في شهر جانفي المقبل بالتزامن مع احتضان تونس لمنافسات الجائزة الكبرى لسلاح "السابر" أكابر وكبريات.
وفي سياق آخر وباستفساره عن كأس العالم لسلاح السابر للأصاغر والأواسط ذكورا واناثا والجارية حاليا بمدينة الحمامات، أفاد الزواري من موقعه صلب لجنة التنظيم أنّ الحدث سجل مشاركة 437 رياضيا ورياضية من 37 دولة بما فيها تونس.

وأبرز أنّ عدد المتنافسين في صنف الأواسط بلغ 185 مبارزا فيما بلغ عدد المتنافسين في صنف الوسطيات 159 مبارزة، أما في صنف الأصاغر، فقد وصل العدد الجملي للمبارزين الى 51 مبارزا فيما بلغ عدد المتنافسين في صنف الصغريات 42 مبارزة.

وأورد أنّ المشاركة التونسية ممثلة بـ 40 مبارزا ( 13 في صنف الاصاغر و6 في الصغريات و10 في الاواسط و11 في الوسطيات)، متوقعا أن تشهد المسابقة تألقا لبعض العناصر الوطنية على غرار سلمى الأخوة في صنف الصغريات ورانية الفرجاني وعائشة بوعجينة في صنف الوسطيات ونور حسين وعبيد الله بونجاح في صنف الأواسط.


