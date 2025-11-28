تأجيل ملف التسفير 2 ورفض جميع مطالب الافراج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، النظر في ما يُعرف بقضية "التسفير 2"، وقررت تأجيل المحاكمة إلى شهر جانفي القادم، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين.



وُجّهت للمتهمين الثمانية، إلى جانب عدد من الجمعيات ووكالات الأسفار، تهم تتعلق بـ:









* الانضمام عمدا بأي عنوان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية

* استعمال التراب التونسي وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص أو مجموعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تونس أو خارجها

