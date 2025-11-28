Babnet   Latest update 18:46 Tunis

تأجيل ملف التسفير 2 ورفض جميع مطالب الافراج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 18:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، النظر في ما يُعرف بقضية "التسفير 2"، وقررت تأجيل المحاكمة إلى شهر جانفي القادم، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين.

وُجّهت للمتهمين الثمانية، إلى جانب عدد من الجمعيات ووكالات الأسفار، تهم تتعلق بـ:



* الانضمام عمدا بأي عنوان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية
* استعمال التراب التونسي وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص أو مجموعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تونس أو خارجها


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319382


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:45
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-10
18°-10
19°-11
19°-13
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*