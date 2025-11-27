الاولمبي الباجي - نصف شهر راحة للمدافع الغيني شريف كامارا بعد تدخل جراحي على مستوى اليد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ef4284fec9694.49572926_fhqngikopjelm.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاولمبي الباجي ان مدافعه المحوري الغيني شريف كامارا سيبتعد عن الميادين لمدة 15 يوما اثر خضوعه لعملية جراحية على مستوى اليد جراء الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الاخيرة أمام النادي الإفريقي يوم الاحد الفارط لحساب الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان شريف كامارا (23 عاما) التحق بالاولمبي الباجي في موفى شهر أوت الماضي قادما من النجم الساحلي في صفقة انتقال حر غير انه لم يتم تاهيل اللاعب الا في نهاية شهر اكتوبر المنقضي بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب.

ويحتل الاولمبي الباجي في نهاية مرحلة الذهاب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و10 هزائم.





