ميزانية 2026: وزير التشغيل يوضح خطط دعم الشركات الأهلية ودفع قطاعي التشغيل والتكوين المهني
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن الوزارة أعدّت خلال سنة 2025 خمسة مخططات جهوية للتشغيل، مضيفا أن العمل جارٍ خلال سنة 2026 لاستكمال 24 مخططا جهويا بهدف خلق مواطن شغل لائقة بأجر عادل.
الشركات الأهلية والتشريعات المحفزة
الشركات الأهلية والتشريعات المحفزة
استعرض الوزير التشريعات المحفّزة لإحداث الشركات الأهلية، على غرار المنصة الرقمية والسجل الوطني، لتبسيط إجراءات إحداثها وتهيئة مناخ استثماري مشجع لهذه المقاربة.
كما أوضح أنه تم إبرام خمس اتفاقيات تمويل مع بنوك عمومية وخاصة، في انتظار إمضاء سبع اتفاقيات أخرى.
العوائق والتدابير المتخذةبيّن شوّد أن دراسة شُخّصت من خلالها الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية، أبرزت وجود عوائق تشريعية وإدارية تعمل الدولة على تذليلها.
وكشف عن استرجاع نحو 70 ألف هكتار من الأراضي الدولية غير المستغلة، وصدور قانون لاستغلالها بالمراكنة لدعم التنمية الجهوية.
أرقام حول الشركات الأهليةأعلن الوزير أن عدد الشركات الأهلية بلغ 260 شركة إلى غاية أكتوبر 2025، تضم 15 ألف مشارك بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 من ذوي الإعاقة، مؤكدا أن التمويل يتم في شكل قروض تُسترجع.
حوكمة المشروع ودليل المرافقةأفاد شوّد بأنه سيتم خلال سنة 2026 اعتماد حوكمة جهوية ومركزية لمشروع الشركات الأهلية وإعداد دليل لمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين.
المدونة الوطنية للكفاءات والشهاداتكشف الوزير عن إعداد تصور أولي للمدونة الوطنية للكفاءات والشهادات بهدف الاعتراف المتبادل بالشهادات وإحداث قاعدة بيانات محينة لفائدة طالبي التكوين والمشغلين.
عقود الإعداد للحياة المهنيةصرّح شوّد بأن نسبة الإدماج ضمن برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية بلغت 54 بالمائة سنة 2025، وأن الوزارة بصدد مراجعة قيمة المنحة المقدرة حاليا بـ200 دينار.
وأوضح أن القانون عدد 9 لسنة 2025 ينص على إدماج المنتفعين بعد تجديد العقد لمدة 6 أشهر فقط.
برامج التشغيل والمبادرة الخاصةأكد الوزير مواصلة تمويل المبادرة الخاصة، مبيّنا أن أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الصغرى المحدثة مازالت ناشطة، إضافة إلى توفير 10 آلاف موطن شغل عبر برنامج كبار المشغلين.
مدرسة الفرصة الثانيةأعلن عن توجه لإحداث "مدرسة الفرصة الثانية" في سليانة وتوزر للإحاطة بالمنقطعين عن التعليم.
مراقبة مراكز التكوين ومكاتب التوظيفأوضح شوّد أنه تم إصدار 16 قرار غلق لمراكز تكوين خاصة لا تحترم الشروط القانونية، وإحالة دعاوى قضائية ضد مكاتب توظيف بالخارج تُوهم طالبي الشغل بعقود غير قانونية.
ميزانية 2026تُقدر ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار، موزعة على:
* نفقات تأجير: 463.286 مليون دينار
* نفقات تسيير: 50.370 مليون دينار
* نفقات تدخلات: 546.560 مليون دينار
* نفقات استثمار: 3.9 مليون دينار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319260