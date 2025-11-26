بنزرت: إقرار تنظيم حملات جهوية مشتركة لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء والتهيئة العامة بكافة بلديات الجهة (الوالي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69276ab1915827.65242887_ingjfoqkhlemp.jpg width=100 align=left border=0>

افاد والي بنزرت سالم بن يعقوب انه تم إقرار تنظيم حملات جهوية مشتركة لمعالجة النقاط السوداء والزرقاء والتهيئة العامة بكافة بلديات الجهة الـ17، وذلك بمعدل ثلاثة أيام دوريا بكل منطقة بلدية الى غاية شهر مارس المقبل في مرحلة أولى، ستليها مرحلة ثانية ستمتد بين شهري مارس وأوت 2026 ومرحلة ثالثة خلال الفترة المتراوحة بين شهري اوت ونوفمبر 2026.



وبين الوالي، خلال زيارة عمل اداها عشية اليوم الى عدد من مناطق واحياء معتمدية بنزرت الشمالية، أن مجمل الحملات الجهوية المشتركة ستؤثثها المصالح البلدية في ما بينها دوريا، علاوة على مصالح الولاية والمعتمديات والنسيج الإداري الفني وأيضا النسيج المؤسساتي العمومي والمتطوعين من الهياكل المؤسساتية الخاصة والجمعياتية الهادفة وكذلك عموم المواطنين.









وأضاف أن مجمل التدخّلات المشتركة ستتركز خاصة في المناطق والاحياء السكنية والفضاءات المهنية والتربوية لإزالة مختلف النقاط السوداء، الى جانب العناية بجمالية المحيط من مفترقات وارصفة وانارة ومداخل المدن والمقابر والمناطق الخضراء، ولاسيما العناية بالراية الوطنية وغيرها من التدخلات الميدانية، مع إيلاء البعد التحسيسي والتوعوي ما يجب من إجراءات بمعاضدة النسيجين الجمعياتي والإعلامي، علاوة على الإجراءات الزجرية القانونية ضد كل مخالف.

يذكر ان ولاية بنزرت كانت شهدت خلال السنة الجارية تنفيذ سلسلة من الحملات الجهوية البلدية المشتركة في جميع مناطق الولاية ساهمت في تعزيز الوضع البيئي بمختلف مناطق التدخل.