صفاقس: المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يتبنى الانفتاح على القارة الإفريقية (مدير عام المركز)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69273a557b31e2.23870135_miokfhegljnpq.jpg width=100 align=left border=0>

قال مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، نور الدين القيزاني، إن "استراتيجية المركز الحالية تقوم على الإنفتاح على القارة الإفريقية التي أصبحت تمثل مستقبل الإقتصاد لما تتميّز به من مساحة كبيرة للتطوير الصناعي والتكنولوجي، وارتفاع في الإستهلاك، باعتبار أنّ معظم بلدانها في طور النمو"، حسب رأيه.

وأوضح القيزاني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه على الدورة الثالثة للقاءات القطاعية للمركز المنتظمة، اليوم الأربعاء، في صفاقس، حول القطاعات الميكانيكية والمعدنية، أن "الانفتاح على القارة الإفريقية سيساهم في أن يكون المركز قاطرة بين الصناعيين الأوروبيين والأفارقة، وفي نقل التكنولوجيا من البلدان المصنعة إلى البلدان الإفريقية، وتمتين العلاقات بين تونس والبلدان الإفريقية من حيث الإندماج وتطوير الصناعات"، وفق تقديره.

وذكر أن "الدورة الثالثة للقاءات القطاعية للمركز تهدف إلى القرب من الصناعيين، والإطلاع على مشاغلهم وإقتراحاتهم وإنتظاراتهم، والتعريف بخدمات المركز، وتقريبها من الصناعيين، وذلك من أجل وضع جدول عمل سنوي، ينبثق عنه مشاريع وطنية تهم مختلف القطاعات والصناعيين التونسيين، لتطوير خدماتهم ومنتوجاتهم، بما يمكنهم من إكتساح الأسواق العالمية.





وأبرز أن المركز يقوم بتنظيم اللقاءات القطاعية مرة كل ثلاثة أشهر، ويولي أهمية لكل القطاعات مع التركيز على القطاع الذي يميز كل ولاية، ويتم رفع مخرجات كل لقاء إلى السلط المعنية للإشتغال عليها من قبل هياكل الدولة التي تمتلك سلطة القرار.



بشار إلى أن الدورة الأولى من القاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية (تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة) قد انتظمت في المقر المركزي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة واهتمت بقطاع الألكترونيك والألكتريك، أما الدورة الثانية المنتظمة في مدينة سوسة، فخصصت لقطاع الأتوموبيل والروبوتات". وأبرز أن المركز يقوم بتنظيم اللقاءات القطاعية مرة كل ثلاثة أشهر، ويولي أهمية لكل القطاعات مع التركيز على القطاع الذي يميز كل ولاية، ويتم رفع مخرجات كل لقاء إلى السلط المعنية للإشتغال عليها من قبل هياكل الدولة التي تمتلك سلطة القرار.بشار إلى أن الدورة الأولى من القاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية (تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة) قد انتظمت في المقر المركزي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة واهتمت بقطاع الألكترونيك والألكتريك، أما الدورة الثانية المنتظمة في مدينة سوسة، فخصصت لقطاع الأتوموبيل والروبوتات".